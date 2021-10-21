Россия начнет продавать газ в Казахстан?

Вице-премьер РФ Александр Новак встретился с министром энергетики Казахстана Магзумом Мирзагалиевым, сообщает пресс-служба правительства России.

Отмечается, что на встрече обсуждалось сотрудничество в рамках каспийского бассейна, а также поставки и транзит энергоресурсов.

"Стороны обсудили текущее и перспективное двустороннее взаимодействие двух стран, а также многостороннее сотрудничество в сфере энергетики. В частности, были затронуты вопросы поставок и транзита российских нефти и нефтепродуктов, природного газа через территорию Казахстана, перспективы взаимодействия по линии АНО "Институт нефтегазовых технологических инициатив", текущее партнерство в рамках добычи углеводородов каспийского бассейна", - говорится в сообщении.

Помимо этого, Новак рассмотрел с Мирзагалиевым возможность организации поставок газа с приграничных территорий России для востока Казахстана.