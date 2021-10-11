Жозеп Боррель: Евросоюзу нужно больше российского газа

Европе может потребоваться больше российского газа, чем было оговорено ранее, считает верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он отметил, что "Россия хочет, чтобы открылся "Северный поток - 2", а ЕС нуждается в газе.

"Мы по-прежнему нуждаемся в российском газе, и, вероятно, нам потребуется больше, чем [то, что значится в] контракте", - заявил Боррель в интервью газете El Pais.

Также он напомнил, что Испания предложила вести переговоры по закупкам газа от имени всего Евросоюза.

"Я надеюсь, что [в ЕС] подумают о том, нужно ли изменить систему ценообразования на электроэнергию", - заметил верховный представитель ЕС. Он полагает, что разумно было бы "переосмыслить модель и посмотреть, соответствует ли она обстоятельствам", но это потребует времени. "А ситуация требует более быстрых решений", - подчеркнул Боррель.

Напомним, рекордная цена на газ в Европе была зафиксирована 6 октября - более $1 900 за 1 тыс кубометров, затем началось снижение, 7 октября цена опустилась ниже отметки в $1 000 за 1 тыс кубометров газа.