Российская нефть подорожала до $80

Впервые с 2018 года стоимость российской экспортной нефти Urals в Европе накануне превысила отметку $80 за баррель, - сообщили в международном ценовом агентстве Argus.

На Северо-Западе Европы (CIF Rotterdam) Urals достигла отметки $80,8 за баррель, а в Средиземноморье (CIF Augusta) - $81,35 за баррель.

Рост цены на российскую нефть Urals наблюдается вслед за ростом стоимости эталонной нефти Brent, которая на днях преодолела $83 за баррель впервые с 2018 года.