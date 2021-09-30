Путин предложил Казахстану построить АЭС

Россия готова построить в Казахстане атомную электростанцию и оказать другую поддержку стране в этой сфере, - заявил сегодня президент РФ Владимир Путин.

"В области мирного атома... мы внимательно смотрим за планами наших соседей и наших друзей, союзников, в том числе в Казахстане... Россия предлагает нашим партнерам, в том числе и казахстанским, содействие и поддержку в возведении и эксплуатации атомных электростанций, если вы будете принимать такие решения", - сказал Путин в ходе пленарного заседания XVII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

"В частности, речь могла бы идти о строительстве в республике АЭС российского дизайна. Но не только. Речь идет о создании целой отрасли, которая включает в себя обучение кадров в российских вузах по новым специальностям", - добавил он.

"Влияние АЭС на загрязнение воздуха ничтожно мало, российские специалисты добиваются последовательного снижения нагрузки на атмосферу...", - подчеркнул российский лидер.

Напомним, это не первое подобное предложение российского лидера: два года назад на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым Владимир Путин предложил расширить сотрудничество Москвы и Нур-Султана в энергетической сфере и построить в Казахстане атомную электростанцию по российским технологиям. 1 сентября текущего года в ходе послания народу Казахстана Токаев поручил в течение года изучить возможность развития в республике безопасной атомной энергетики.