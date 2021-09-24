Ливни в Дагестане разрушили дороги и смыли жилой дом

Продолжительные ливни, обрушившиеся на Дагестан, разрушили дороги республиканского и местного значения в нескольких района региона, - сообщает пресс-служба Минтранса республики.

"В результате продолжающихся с 22 сентября проливных ливневых дождей в Тляратинском, Цунтинском, Цумадинском районах и Бежтинском участке автомобильные дороги республиканского и местного значения подверглись разрушениям и повреждениям в виде селевых выносов, скальных обвалов, размывов земляного полотна, подтоплением земляного полотна и проезжей части дорог, камнепадами. На некоторых участках транспортное сообщение прервано", – говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Больше всего досталось Цумадинскому району: его коммунальные и экстренные службы переведены в усиленный режим из-за резко поднявшегося уровня реки Андийское Койсу, вода уже унесла один жилой дом и сильно повредила другой, также дожди спровоцировали камнепад в местности, где расположена частная автозаправочная станция, и попавшие в АЗС булыжники серьезно повредили объект.

Несмотря на сложные погодные условия, коммунальные службы проводят аварийно-восстановительные работы, на которых задействовано более 15 единиц тяжелой дорожной техники.