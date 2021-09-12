Талибы сделали заявление по терактам 11 сентября 2001 года

Сухейль Шахин, представитель запрещенного в России движения "Талибан", взявшего власть в Афганистане, заявил сегодня на пакистанском канале Geo TV, что талибы негативно оценивают осуществленные 20 лет назад теракты 11 сентября 2001 года в США.

Шахин отметил, что "Талибан" изначально осуждал и продолжает осуждать эти теракты, организованные запрещенной в России организацией "Аль-Каида", более того, талибы были готовы сотрудничать с Вашингтоном в расследовании преступлений.

Представитель "Талибана" отметил, что движение, правившее в то время в Афганистане, оказалось "застигнуто врасплох" терактами "Аль-Каиды", так как террористическая организация держала их подготовку в тайне.