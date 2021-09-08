В Грузии появится Торговая деревня

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заложил символическую капсулу в честь начала строительства Торговой деревни, которая откроется в следующем году.

По словам главы Кабмина, новый торговый комплекс позволит обслуживать не только граждан страны, но и туристов.

Первую часть проекта Tbilisi Outlet Village планируется реализовать в следующем году. В деревне появятся брендовые магазины и объекты питания. На реализацию проекта будет потрачено 70 млн лари.

"Компания Domus реализует этот очень важный проект, стоимость которого составляет около 70 миллионов. Это прямые инвестиции. Мы очень рады, что после открытия этого торгового городка работу обретут 2 тысячи человек. На строительстве будет занято 500 человек", – приводит слова Гарибашвили "Спутник-Грузия".

По словам главы правительства, деревня повысит туристический потенциал Грузии и увеличит доходы страны.

Отмечается, что на первом этапе будет построено 12,5 тыс кв м коммерческих площадей, где разместятся 70 международных брендов среднего и высокого сегмента, а на втором этапе добавится 7,5 тысячи кв м с 40 новыми брендами.

В общей сумме Торговая деревня будет иметь площадь 20 тыс кв м со 110 брендами.