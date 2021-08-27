"Роснефть" начнет продавать газ в Европу?

Российская компания "Роснефть" попросила президента России Владимира Путина разрешить ей экспорт в Европу 10 млрд кубометров газа в год и готова платить на эти объемы повышенный уровень НДПИ (Налог на добычу полезных ископаемых). С таким предложением глава компании Игорь Сечин обратился 13 августа к главе государства, передает "Ъ".

Речь не идет об отмене экспортной монополии "Газпрома" и изменении законодательства. "Роснефть" намерена подписать с монополией соглашение, согласно которому агентом при экспорте газа нефтекомпании выступит "Газпром".

В письме Сечина сказано, что поставки целесообразно ограничить наличием действующих контрактов с новыми потребителями, которые не являются покупателями газа ПАО "Газпром". В 2017 году "Роснефть" подписала с BP меморандум о возможности поставок в Европу 10 млрд кубометров газа в год.

По словам Сечина, главным аргументом в пользу данного предложения является возможность увеличить доходы бюджета России. Глава компании акцентирует внимание на том, что биржевые цены на газ в Европе выросли до рекордного уровня, однако текущие поступления в бюджет от экспорта газа "не в полной мере отражают благоприятную рыночную конъюнктуру". В связи с этим Сечин предлагает платить НДПИ на экспортируемый "Роснефтью" газ "согласно фактической рыночной конъюнктуре".

В письме главы компании также отмечается, что поставки будут способствовать снятию ограничений со стороны антимонопольного законодательства Евросоюза в отношении допустимой загрузки газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", а также Opal. Кроме того, Сечин предлагает прямо привязать размер НДПИ для экспортируемого из РФ газа к его биржевой цене в Европе, внеся поправки в Налоговый кодекс.