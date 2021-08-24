Израиль и Азербайджан сделали шаг к глобализации предпринимательства

"В прошлом месяце я стал первым израильским бизнесменом, подписавшим меморандум о взаимопонимании с Азербайджанской инвестиционной компанией по случаю открытия торгового и туристического представительства Азербайджана в Тель-Авиве. Это соглашение будет способствовать инвестициям азербайджанского правительства в стартап-проекты OurCrowd, в то время как OurCrowd будет стимулировать развитие стартапов в Азербайджане", - пишет CEO краудфандинговой инвестиционной компании OurCrowd, израильский венчурный капиталист Джон Медвед в статье для EU Reporter.

Подписанный меморандум - лишь небольшой шаг на пути к подлинной глобализации предпринимательства. В правительстве Азербайджана грамотно воспользовались случаем стать частью инновационной инвестиционной революции.

Предприниматели и инвесторы будущего будут работать не только в Кремниевой долине, Среднем Манхэттене или лондонском Сити. Они будут появляться везде, потому что мир сузился до окошка Zoom. Новаторы из этих областей осознают неотложные проблемы, которые станут следующим серьезным вызовом для остального мира, а не только стандартные проблемы богатых западных стран, где в настоящее время сосредоточено огромное количество технологий.

Калифорния продолжает оставаться глобальным центром высоких технологий не только за счет местного населения, но и новичков, прибывающих со всего мира. Более половины стартапов, основанных в Кремниевой долине в период с 1995 по 2005 год, имели по крайней мере одного основателя-иммигранта, и многие из их флагманских брендов возглавляют руководители-иммигранты. Все ключевые разработчики вакцины Moderna против COVID-19 прибыли из-за пределов США. Вакцина Pfizer-BioNTech была разработана турецкими иммигрантами в Германии. Слияние разных культур и образовательных систем ускоряет научно-технический прогресс. Сочетание различного опыта и особенностей мышления порождает новаторские подходы к проблемам. Смешение культур обеспечивает тот технический колорит, который отделяет стартапы от монохромных транснациональных корпораций, как и разнообразие, которое отличает бутик-отели от безликих международных гостиничных сетей.

Итак, в эпоху удаленной работы и безналичных сделок, почему бы не выйти на этих новаторов онлайн? От калифорнийского Менло-парка до берлинской улицы Торштрассе и бульвара Ротшильда в Тель-Авиве предприниматели руководствовались старой поговоркой агентов по недвижимости: главное - это расположение. Кремниевая долина превратилась в Мекку стартаперов, а новые жрецы технологий и их приспешники совершали паломничество в центр нового технологического мира. Теперь же это изменилось.

Пандемия изменила ситуацию в глобальном секторе инноваций. Местоположение действительно больше не имеет значения. Появилось бесконечное множество мгновенно доступных специалистов с бесконечным разнообразием навыков, культурных особенностей и компетенций. С глобализацией предпринимательской деятельности крупные компании будущего могут появиться в любой точке мира.

Моя компания занимается демократизацией доступа к частным инвестиционным активам. Мы стремимся не просто помогать обеспеченным гражданам из богатых стран выписывать чеки, но и делаем доступ к капиталу по-настоящему глобальным. Предприниматели, как и инвесторы, будут приходить откуда угодно.

Во взаимосвязанном мире, где вы можете заключить венчурную сделку с бразильскими или японскими венчурными фондами, с представителями которых вы никогда не встретитесь, потому что все это делается через Zoom, так почему не выбрать азербайджанских инвесторов или предпринимателей?

Мы в Иерусалиме заинтересовались Азербайджаном, потому что эта страна стала важным стратегическим союзником Израиля и крупным поставщиком нефти. Теплое отношение Азербайджана к своей еврейской общине и его связи с Израилем демонстрируют, что мусульмане и евреи могут успешно сотрудничать в построении нового будущего. Ори Собовиц, возглавляющий нашу группу по связям с правительством, правильно определил сотрудничество с Азербайджаном как своевременную возможность: это нефтедобывающая страна с суверенным фондом благосостояния, которая никогда раньше не инвестировала в венчурный капитал. Опыт Израиля служит полезным ориентиром для таких стран, когда они делают первые шаги в инвестировании в высокие технологии.

Когда я приехал в Израиль и собрал деньги для своего первого стартапа, там не было ни одного фонда венчурного капитала. Бурный расцвет инноваций в Израиле произошел всего за три десятилетия. Еще через три десятилетия и другие страны будут принимать участие в этой деятельности наряду с Кремниевой долиной, Нью-Йорком, Китаем, Израилем, Лондоном и Берлином. Мы очень рады сотрудничать с нашими друзьями из Азербайджана. Надеемся, что, помогая развивать высокотехнологичную экосистему, поможем и остальному миру.