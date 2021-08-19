"Северный поток-2" обрушил цены на газ

Цены на газ в Европе демонстрирует отрицательную динамику после заявления "Газпрома" о возможности запуска "Северного потока-2" уже в этом году.

Так, ближайший к спотовым котировкам срочный контракт – сентябрьский фьючерс на индекс газового хаба TTF на ICE Futures – снизился до $482 с $531 за тыс куб м, отмечает "Интерфакс".

Ранее руководство российской энергетической компании сообщило о том, что "по газопроводу "Северный поток-2" в текущем году может быть поставлено 5,6 млрд куб. м газа".

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" первый проректор по международному сотрудничеству и внешним коммуникациям Финансового университета при Правительстве РФ, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, текущее падение цен с рекордных величин ниже 500 евро за 1 тыс кубометров показывает, насколько "Газпром" стал сейчас инструментом для спекуляций на европейском рынке.

Прежде всего он обратил внимание, что у роста цен на газ в Европе, тем более в преддверии запуска "Северного потока-2" не было физических оснований, только спекулятивные. "Европейцы стали жертвой своей же мечты. Долгое время Европа создавала краткосрочную спотовую модель рынка, считая, что она идеальна для покупателя – однако она хороша только тогда, когда есть избыток предложения, а на спекулятивных рынках так бывает не всегда. На спекулятивных рынках постоянно присутствуют и "медведи", играющие на понижение цен, и "быки", играющие на повышение – и быки неизбежно в какой-то момент себя проявят, независимо от того, есть или нет оснований для роста цен", - пояснил Константин Симонов.

"Конечно, рост цен на спекулятивных рынках происходит и по физическим причинам, связанным с какими-то фундаментальными событиями, однако рост последних недель, когда тысяча кубометров газа в Европе торговалась выше 600 евро, объясняется биржевыми спекуляциями. И в этом плане "Газпром", сам того не ожидая, стал инструментом для спекулянтов, играющих на европейских газовых биржах. Сначала они обыграли аварию на Уренгойском заводе, которая в реальности никакого влияния на объем экспорта газа в ЕС не оказала, ведь это не единственная ресурсная база для экспортных поставок. Тем не менее, на новостях об аварии цены выросли, так как есть желающие на этом зарабатывать", - обратил внимание эксперт.

"Вчера была фейковая новость о запуске "Северного потока-2", тут же цены стали падать, хотя речь идет о фейке. Сегодня они только продолжили снижение на уже реальных новостях. Понятно, почему так происходит: когда на бирже начинается паника – а рекордные цены на газ указывают на близость к панической атаке – на рынок могут существенно влиять какие угодно новости. Сейчас же вообще уникальная картина: несколько дней в Европе на хабах цены были выше, чем в Азии, чего никогда не случалось. Так и проявляется непредсказуемость спекулятивного рынка, который так хотели построить европейцы, он может идти как вверх, так и вниз", - сообщил первый проректор по международному сотрудничеству и внешним коммуникациям Финансового университета при Правительстве РФ.

"Если говорить о перспективах, то к концу августа "Северный поток-2" будет достроен, затем на запуск и наладку уйдет несколько месяцев и к моменту стабильных поставок ажиотаж может снизиться. Хотя вполне возможно, что спекулянты возьмутся за историю с проседанием запасов в газохранилищах, и "Газпром" тоже будет частью этой истории, так как запасы в его газохранилищах сокращаются. Между тем Европа войдет в отопительный сезон, и к этому моменту у "Газпрома" будет хорошая переговорная позиция. Продавливание темы ограничений на использование "Северного потока-2" продолжится, и для "Газпрома" важно показать, как сегодня, когда цены упали на одном лишь сообщении о планах на прокачку, что трубопровод нужен покупателю как фактор снижения цен. Это хороший аргумент, показывающий экономическую значимость проекта", - заключил Константин Симонов.