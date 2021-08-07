Оползневые зоны Сочи будут контролировать "умные" датчики

Ученые установили в Сочи специальные датчики контроля оползней для изучения оползневой активности региона.

"Первые датчики дистанционного контроля движения оползней установили на склонах опытных участков Субтропического научного центра Российской академии наук (РАН). В течение года здесь будут отрабатываться методики сбора и передачи данных через МКС на стационарные компьютеры в режиме онлайн. Здесь много склонов, оползневых участков, достаточно высокая плотность застройки и не стоит забывать про сейсмологическую активность", - сообщила заместитель директора по науке Субтропического научного центра РАН (Сочи) Наталья Яицкая.

По ее словам, "умные" датчики были разработаны российскими и немецкими исследователями в рамках проекта ICARUS, над созданием глобальной системы передачи данных на МКС исследователи работают последние 13 лет. "Планируется, что в следующем году они будут установлены в Красной Поляне и на склонах Хостинского района курорта, - цитирует замдиректора "Интерфакс".

Передатчики системы ICARUS представляют собой устройства размером не больше спичечного коробка и весом всего в 5 гр. Они отправляют данные на Международную космическую станцию, которые принимает закрепленная на российском сегменте специальная антенна.