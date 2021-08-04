Россия начала готовиться к энергопереходу

Правительство РФ по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина создаст рабочие группы "по адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу" - снижению спроса на традиционное топливо на фоне развития альтернативной энергетики, куратором групп станет первый вице-премьер Андрей Белоусов, - сообщил источник, близкий к правительству, и подтвердил федеральный чиновник, участвующий в этой работе.

"Стоит задача - определить риски и возможности глобального энергоперехода для российской экономики, оценить сценарии по всем развилкам и выработать оптимальный. Важно обеспечить сбор достоверных данных, координацию ведомств, организаций и экспертов", - цитирует его РБК.

Такое решение правительства предваряла серия дискуссий в закрытом режиме о подготовке России к начавшейся перестройке глобальной экономики в направлении низкоуглеродного развития, после чего был сформирован предварительный состав "климатических" рабочих групп, проходили закрытые совещания вице-премьеров, на которых обсуждались предварительные результаты анализа рисков и возможностей для России, рассказал один из собеседников.

Снижение углеродоемкости экономики - это важный фокус и в рамках разработки новых инициатив социально-экономического развития до 2030-го, и как самостоятельная повестка правительства. Его нужно рассматривать как драйвер технологического развития в сторону снижения потребления углеводородов и увеличения доли зеленой энергии, - отметил еще один источник издания.

За работу с регионами в рамках энергоперехода, аналитику и регуляторику будет отвечать Минэкономразвития, за научное сопровождение - Минобрнауки, за реструктуризацию реального сектора - Минпромторг, за реструктуризацию энергетики и водородные проекты – Минэнерго, а за климатические проекты - Минприроды.

К обсуждениям привлекались председатель правления Сбербанка Герман Греф и спецпредставитель президента России по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс.

Как подчеркнул в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков, вопрос глобального энергоперехода встает для России уже сейчас. "Дело в том, что это не обычный энергопереход, то есть не естественная смена основного вида энергоносителя. Скажем, раньше они происходили, когда от дров перешли к углю, а потом от угля к газу. Но сейчас нас пытаются силой запихнуть в еще не наступившее энергобудущее, требуя отказаться от углеводородов. Россия уже сталкивается с этой проблемой, мы видим, что в Европе принимается соответствующее законодательство, и "Газпрому" приходится встраиваться в процесс", - прежде всего пояснил он.

"Так, в Европе утверждена программа Green Deal, "Зеленая сделка", которая предписывает европейским странам к 2050 году вообще отказаться от использования ископаемых источников энергии. Смогут ли они это сделать или нет – большой вопрос, однако документы принимаются и подталкивают компании и государства к декарбонизации. Самый основой момент здесь – так называемый углеродный налог, то есть пограничное регулирование, которое требует отслеживать углеродный след во всех товарах, высчитывать, сколько парниковых газов возникает при их производстве. В зависимости от углеродного следа взимается углеродный налог, чтобы любые производители платили за выбросы в атмосферу. Пока этим налогом облагаются немногие отрасли –электроэнергетика и металлургия, но не добыча нефти и газа, так что пока российского нефтегазового экспорта в Европу он не касается", - рассказал Игорь Юшков.

"Причем пока речь идет о налогообложении так называемого первого охвата – платить лишь за те парниковые газы, что возникают при производстве самого товара. Есть еще второй охват – за газы, возникшие при выработке электроэнергии, используемой для производства товара, и третий охват – за газы, возникшие при потреблении товара. Самый большой риск для России – это как раз третий охват, поскольку большая часть парниковых газов у нас возникают при сжигании проданных в Европу нефти и газа. Нужно уже сейчас думать, как сделать так, чтобы наши производители не платили деньги в Европе, а платили в России, чтобы они не уходили из России, чтобы не происходило оттока денег из нефтегазовой отрасли и чтобы российские компании не обанкротились в рамках этого углеродного налога", - обратил внимание экономист.

"Поэтому правительство и приступило к работе над темой энергоперехода, так как требуется выработать свой механизм углеродного налога и договориться с европейцами, чтобы наши компании платили его не в Европе, а в России. То есть у нас все будет как в международных нормах, мы сами будем стимулировать сокращение выбросов парникового газа, потому что мы тоже спасаем планету, а не один Запад, но деньги за это будут оставаться в России. То есть правительству нужно минимизировать вред российской экономики от западной климатической кампании, которая от спасения планеты перешла в раздел экономики и изменения торговых отношений", - указал Игорь Юшков.

Генеральные цели создаваемых рабочих групп - определить, как глобальный энергопереход повлияет на российскую экономику, разработать оптимальный сценарий адаптации к нему России, поскольку есть понимание того, что в основных сценариях спрос на российские энергоносители будет постепенно снижаться: сейчас более 50% российского экспорта приходится на топливно-энергетические товары.

Рабочие группы подготовят прогноз развития событий до 2050 года и цели до 2030 года, а также увяжут долгосрочную стратегию с текущей деятельностью.



