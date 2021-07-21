Бензин подорожал в России до исторического рекорда

Цены на бензин в России сегодня обновили исторические максимумы, - следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Так, цена бензина Аи-95 за день выросла на 0,6% - с 59,5 до 59,85 тыс рублей за тонну, обновив рекордное значение, достигнутое 3 июля 2020 года - 59,78 тыс рублей за тонну.

Не отстает и биржевая стоимость бензина Аи-92, которая обновляет исторический максимум третий день подряд. Сегодня его цена тоже выросла на 0,6%, с 56,75 до 57,06 тыс рублей за тонну.

Только с начала июля биржевая цена бензина Аи-92 увеличилась на 4,4%, Аи-95 - на 3,6%. Рекордно торгуются и сжиженные углеводородные газы (СУГ) - трижды за неделю обновив рекордные значения, сегодня возросла на 1%, до 39,2 тыс рублей за тонну и вновь торгуется близко к рекордному значению в 39,58 тыс рублей за тонну. Перешла к росту после падения накануне и цена топочного мазута: она поднялась на 1,9%, до 21,8 тыс рублей за тонну.

Напомним, в течение текущего 2021 года цены на бензин, СУГ, дизельное топливо и мазут неоднократно обновляли на биржевых торгах исторические максимумы.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" первый проректор по международному сотрудничеству и внешним коммуникациям Финансового университета при Правительстве РФ, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, в условиях, когда нефть торгуется на уровне в $70 за баррель, а доллар продается выше 70 рублей, цены на бензин не могут не расти к рекордным показателям.

"Не стоит думать, что наш внутренний рынок углеводородов никак не связан с мировым рынком. Наши нефтяные компании имеют альтернативу: или отправлять сырую нефть на внешние рынки, или же перерабатывать в бензин для внутреннего рынка. И дальше уже вопрос к государству, которое, конечно, хочет, чтобы бензин был дешевым, и использует для этого кнут и пряник. Кнут – это различные запреты на экспорт нефтепродуктов. Пряник – это демпфер. В июне правительство заявило, что выплатило рекордный размер демпфера, действующего как компенсация нефтяникам, фактически, за отказ от части экспорта в пользу внутреннего рынка", - сообщил он.

"При этом правительство регулярно повышает акцизы на топливо, и в этом плане получается, что, с одной стороны, государство вроде бы борется за сдерживание роста цен на бензин, а с другой стороны, на этих ценах зарабатывает. Доля акциза сейчас доходит до 70% от цены топлива, это больше всех налогов в стране. Люди думают, что бензин – не налогооблагаемый товар, но при таких акцизах он никак не может быть дешевым. Поэтому удивляться рекордам цен на бирже не приходится при таких ценах на нефть на мировом рынке, таком курсе рубля и таких акцизах", - подчеркнул Константин Симонов.

"Можно ожидать, что перед выборами в Госдуму правительство решит ввести какие-то меры по сдерживанию роста цен на бензин, например, продолжить историю с предельными договорными ценами. Возможно, ему не понадобится это делать, если сделка с ОПЕК окажет еще большее, чем сейчас, влияние на нефтяные цены и они еще больше упадут – тогда бензин дорожать некоторое время не будет", - добавил экономист.