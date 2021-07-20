Россельхознадзор запретил томаты и перец из Ташкентской области

Россельхознадзор с 22 июля устанавливает временные ограничения на импорт в Россию томатов и перца из Ташкентской области. Такое сообщение опубликовано на сайте ведомства.

"Приостановка поставок связана с очередным выявлением коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown fruit virus) (ToBRFV), а также вируса мозаики пепино (Pepino mosaic virus) в томатах, ввезенных из данного региона", - пояснили в службе.

Ранее, с 15 июля, Россельхознадзор ограничил поставки в Россию томатов и перцев из Бухарской области. На сегодня ограничены поставки данной продукции также из ряда других областей Узбекистана.

Национальная организация по карантину и защите растений (НОКЗР) Узбекистана проведет расследование по каждому выявленному факту. Ташкент также обязан предоставить перечень предприятий, гарантирующих отсутствие карантинных для ЕАЭС объектов, а именно вируса коричневой морщинистости плодов томата и мозаики пепино.

Тогда узбекские помидоры и перцы смогут вернуться в Россию.