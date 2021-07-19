ОПЕК+ решился - нефть упала

Цены на нефть снизились после решения ОПЕК+ о наращивании добычи.

Напомним, что ОПЕК+ объявила об ускоренном возвращении на рынок нефти, добычу которой она урезала с мая прошлого года.

Сделка продлевается до конца 2022 года. С августа страны организации будут наращивать добычу на 400 тыс б/с в месяц до полного свертывания сокращений (сейчас составляют 5,8 млн б/с от уровня октября 2018 года, у России и Саудовской Аравии отдельные референтные базы).

В декабре 2022 года ОПЕК+ оценит обстановку на рынке, а также показатели добычи стран, входящих в организацию, сообщает "Интерфакс"

Стоит подчеркнуть, что в центре внимания трейдеров остается ситуация с новыми штаммами COVID-19.

Отмечается, что стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:04 мск составила $72,93 за баррель, что на $0,66 ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам пятничных торгов контракты подорожали на $0,12 - до $73,59 за баррель.

Цена августовских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила $71,24 за баррель, что на $0,57 ниже итогового значения предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов цена выросла на $0,16 - до $71,81 за баррель.