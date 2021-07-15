Евросоюз запретил "Газпрому" половину газопровода OPAL

Европейский суд юстиции поддержал требование Польши ограничить на 50% мощность газопровода OPAL, соединяющего газопровод "Северный поток" с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы, отклонив таким образом апелляцию Германии.

Решение суда прокомментировали в компании "Газпром экспорт". "Хотя компании группы "Газпром" и не были стороной процесса, мы внимательно следили за ходом разбирательства и разочарованы созданием искусственных преград для эффективного использования инвестиций в газотранспортную систему Европы", - цитирует ее представителя ТАСС.

Напомним, по требованиям третьего энергопакета ЕС, объекты энергетической инфраструктуры европейских стран не должны зависеть от производителей электроэнергии либо энергоресурсов. В результате до 50% мощностей газопровода OPAL необходимо резервировать для прокачки газа от "альтернативных поставщиков" - которых физически не существует, так как это ответвление получает газ исключительно по "Северному потоку".

На протяжении многих лет Еврокомиссия изучала эту проблему и в 2016 году все же расширила доступ "Газпрома" к OPAL, дав компании возможность на исключительных правах бронировать половину мощностей трубы и получить через аукционы с третьими сторонами оставшиеся 50%. Но в начале сентября 2019 года Европейский суд по иску Варшавы отменил это решение ЕК. В результате российский холдинг снова мог задействовать только 50% мощностей трубопровода.

Вскоре, в ноябре 2019 года, Германия направила апелляцию на это решение. Пока она рассматривалась, решение Еврокомиссии об использовании OPAL на все 100% продолжало оставаться в силе.