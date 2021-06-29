Песков: Россия начинает выходить из экономического кризиса

В настоящее время Россия демонстрирует положительную динамику в сфере экономики и начинает выходить из кризиса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия-24".

По его словам, это стало возможным благодаря усилию властей, направленных на минимизацию негативного влияния мирового кризиса на население страны.

Также он отметил, что в настоящее время на фоне пандемии во всем мире разогналась инфляция, растут цены на продукты питания. "То же самое происходит у нас, потому что мы являемся составной, интегрированной частью мировой экономики", - пояснил он, отметив, что руководство страны "делает все возможное, чтобы амортизировать эти колебания".

Ранее уверенность в том, что экономика страны в скором времени окончательно адаптируется к последствиям пандемии и выйдет на долгосрочный устойчивый рост выражал глава Минфина РФ Антон Силуанов, а глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отмечала, что российская экономика восстановилась до докризисного уровня и продолжает расти.