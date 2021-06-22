Самый дорогой газ в России - на Северном Кавказе

"Газпром" и его аффилированные компании с первого июля 2021 года поднимают оптовые цены на газ на 3%, и самая высокая цена ждет регионы Юга России и Северного Кавказа, - следует из приказа ФАС России.

Оптовые цены на газ будут учитываться при формировании стоимости топлива для розничного потребителя. Самым дорогим газ будет для Дагестана, Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Северной Осетии, Чечни, Краснодарского и Ставропольского краев – 5155 рублей за тысячу кубометров без учета налога на добавленную стоимость, - передает "АиФ-Дагестан".

Наиболее бюджетная оптовая цена установлена в Ямало-Ненецком автономном округе, где за тысячу кубометров нужно будет заплатить 2769 рублей.

В предыдущий раз оптовые цены на газ в России устанавливали 1 августа 2020 года.