Эрдоган прокомментировал решение России возобновить авиасообщение с Турцией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, говоря о решении российских властей возобновить авиасообщения с республикой, заявил, что приветствует его.

"Наша страна постепенно начала выходить из ограничительных списков других стран. Мы приветствуем решение в этом направлении, принятое Россией вслед за Францией", - сказал он в ходе выступления на торжественной церемонии открытия отеля в Анталье. Также турецкий лидер отметил, что Анкара намерена помочь туристическому сектору воспользоваться возможностями второй половины сезона 2021 года, передает Anadolu.

Напомним, что накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о том, что Россия восстановит авиасообщение с Турцией будет 22 июня.