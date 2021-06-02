Ушел из жизни казахстанский футболист Станислав Лунин

На 29-м году жизни скончался бывший полузащитник сборной Казахстана Станислав Лунин.

Причиной смерти футболиста стала остановка сердца, сообщает Prosports.kz.

Ранее Лунин сообщал о проблемах со здоровьем. Из-за коронавирусной пандемии футболист завершил спортивную карьеру и занялся семейным бизнесом в Усть-Каменогорске.

Профессиональную карьеру спортсмен начал в клубе "Восток" Усть-Каменогорска, позже он выступал за "Шахтер" из Караганды, алматинский "Кайрат" и павлодарский "Иртыш". Карьеру он завершил в "Шахтере".

Лунин становился чемпионом Казахстана, а также обладателем Кубка и Суперкубка Казахстана.