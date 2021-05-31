Сотни тысяч цветов-однолетников высадят в Краснодаре

Краснодар в этом году украсят 400 тыс цветов-однолетников, об этом рассказали в пресс-службе мэрии города.

Цветы уже высадили в сквере Пограничников, у монументов "Жертвам фашизма" на улице Воронежской и "Воину-освободителю" на улице Постовой, а также на клумбах, в парках, скверах, автомобильных развязках и въездных маршрутах по всему городу, передает портал Юга.ру.

Озеленители собирались начать высадку пораньше, однако из-за холодной весны бутоны не раскрылись. Глава Центра озеленения и экологии Евгений Вечерка надеется, что все будет готово к середине июня.

Добавим, что в Краснодаре будут цвети карантус, ипомея, колеус, петуния, тагетес, георгина, канна и бальзамин.