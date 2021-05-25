Бразильские ученые предлагают сплотиться перед лицом пандемии под эгидой БРИКС

Начало XIX века ознаменовались возрождением России и Китая. РФ восстановила часть своей сферы влияния; а КНР утвердила свой статус глобальной экономической державы утвердился, пишут в статье для Modern Diplomacy два профессора Федерального университета Пелотас (Бразилия) Эдгар Гандра и Чарльз Пеннафорте. Москва и Пекин воспользовались пробелами, порожденными очередным структурным кризисом капитализма, который развился после финансового кризиса 2008 года, что повлияло на способность США навязывать свою волю мировому сообществу, как это было после Второй мировой войны.

В связи с ослаблением влияния США и появлением других важных игроков, была создана БРИКС - многополярная и многосторонняя площадка для решения глобальных проблем, которая обрела большой геополитический вес. На долю входящих в эту группу стран приходится 26% территории земли, 42% населения планеты и 14% мирового ВВП. При этом Китай и Россия, две ведущие страны БРИКС, сталкиваются с конкуренцией со стороны США за сферы влияния.

Агрессивная риторика Вашингтона и экономические санкции против Пекина продемонстрировали большую озабоченность администрации Дональда Трампа экономическим и геополитическим развитием страны в последние годы. Несмотря на снижение темпов экономического роста, Пекин усиливает свое экономическое влияние в различных частях мира, например, посредством проекта "Нового Шелкового пути" или коммерческой деятельности на африканском континенте. В дополнение к успеху своих компаний, конкурирующих с западными (например, Huawei), Китай для усиления своего влияния использует геополитические и экономические ошибки, допущенные США за последние годы.

Москва тоже страдает от воздействия экономических мер, направленных на ослабление России. Вашингтон, например, рассматривает Москву как растущую "угрозу" американским стратегическим интересам. Однако, стоит помнить, что Россия никогда не занимала наступательную позицию против какой-либо страны, за исключением тех случаев, когда может быть затронута ее геополитическая безопасность.

Россия не демонстрировала никаких экспансионистских или империалистических стремлений. Напротив, на международных форумах Россия защищает основные принципы дипломатии от любых односторонних мер. Западные СМИ представляют Россию как воинственную страну с экспансионистскими устремлениями, но исторические факты говорят об обратном. Администрации Обамы, Трампа, а теперь и Джо Байдена стремились всячески воспрепятствовать роли РФ в консолидации приверженцев построения международной системы без гегемонов.

Поскольку Китай и Россия являются ведущими странами БРИКС, их ослабление как в геополитическом, так и в стратегическом аспектах (чего добиваются Вашингтон и его союзники) повлечет ща собой упадок всего блока и его целей по построению новой системы глобального управления в многополярном и многостороннем мире.

Новый банк Развития

Экономические инициативы БРИКС, такие как Новый банк развития (НБР), указывают на продолжающуюся координацию внутри и вне блока. Банк БРИКС все еще может ускорить институционализацию группы, которая до этого функционировала больше как диалоговая площадка, чем как формализованный альянс.

Создание Национального банка развития рассматривалось некоторыми аналитиками как своевременное отражение произошедших на мировой арене изменений, другие же подчеркивали тот факт, что банк является еще одним примером глобальных амбиций Китая. Создание возможного конкурента в предложении финансовых ресурсов на более справедливой основе, чем те, которые предлагает МВФ и/или Всемирный банк, влечет за собой изменение традиционного центра денежно-кредитной политики, созданного после окончания Второй мировой войны. Как следствие, геополитический центр силы изменяется, подчеркнув упадок традиционного ядра капитализма. Консолидация НБР в качестве реальной альтернативы была бы важным преимуществом для построения еще одного геоэкономического полюса Китаем и Россией.

В условиях, когда мировая экономика переживает глубокий спад на фоне продолжающейся пандемии COVID-19, глобальное международное сотрудничество приобретает особую значимость. Поскольку наиболее пострадавшие страны, в том числе Бразилия, нуждаются в финансовой помощи для преодоления кризиса, НБД вновь стал играть заметную роль, предложив наиболее выгодные перспективы финансовой поддержки для преодоления кризиса. Помимо министров иностранных дел стран БРИКС, встречи в формате видеосвязи для выработки финансовых решений в борьбе с пандемией COVID-19 провели и члены банка.

В апреле 2020 года НБР предоставил кредит в размере $1 млрд каждой стране группы. Общий объем помощи, предоставленной Бразилии, России, Индии, Китаю и Южной Африке, составит $10 миллиардов.

БРИКС колеблется между ожиданиями достигнуть половины мирового ВВП к 2030 году, как предполагалось по оптимистичному сценарию перед пандемией, и прогнозируемым снижением ВВП стран блока на 5% в 2020 году, как указывает Аналитический центр при правительстве России. Принимая во внимание, что Всемирный банк и МВФ оценивают спад мировой экономики за 2020 год примерно в 5%, можно предположить, что в целом, учитывая глобальный сценарий, страны БРИКС не испытали большого шока. В этом смысле Китай и Индия имеют достаточные основания ожидать достаточно быстрого восстановления своих экономик.

Пандемия COVID-19 выступает в качестве еще одного компонента геополитического сценария, в котором БРИКС должна будет продемонстрировать свою способность предлагать альтернативы краху мирового порядка с учетом глобализации, многосторонности и режима международной торговли.

БРИКС стремится быть стороной, способной предлагать альтернативы в условиях рушащегося миропорядка перед лицом перераспределения геополитических сил на мировой арене. Странам БРИКС необходимо сплотиться перед лицом пандемии COVID-19 и связанных с ней кризисов. Возможности стран БРИКС в восстановлении экономики по сравнению с остальным миром могут повлиять на будущее этого блока.