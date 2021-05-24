Дерипаска объяснил, почему эпоха нефти и газа скоро закончится

Российский миллиардер Олег Дерипаска заявил в своем Telegram-канале, что эпоха нефти и газа скоро закончится.

"Международное энергетическое агентство (МАЭ) предостерегает ... от инвестиций в новые нефтегазовые проекты. Эпоха нефти и газа скоро закончится, и отрасли предстоит заново изобрести себя", - написал совладелец Эн+ Груп".

Ранее МЭА опубликовало доклад "Нулевые выбросы к 2050 году", в котором отмечается, что достижение цели по углеродной нейтральности к 2050 году не предполагает разработку новых нефтяных и газовых участков.

"Неожиданно. Поворот МЭА к безуглеводородной тематике никто не ждал так скоро. Организация всегда поддерживала сектор ископаемого топлива. Теперь же они прямо говорят - переход на возобновляемую энергетику сделает мир не только экологичнее, но еще и богаче", - отметил бизнесмен.

В агентстве полагают, что переход на возобновляемые источники энергии ускорят экономический рост за счет увеличения рабочих мест и возросшего спроса на инженеров и других технических специалистов. "Сейчас все боятся, что отказ от нефти повысит безработицу и ударит по ВВП. А МЭА считает, что, напротив, - это только ускорит рост. Рабочих мест станет больше, появится огромный спрос на инженеров и других технических специалистов, а квалифицированные эксперты из нефтянки прекрасно найдут себе применение в новой экономике. Грамотный инженер без работы точно не останется", - поведал Дерипаска.