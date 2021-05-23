Великобритания считает Россию главной угрозой

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Россия - противник, представляющий "угрозу номер один" для Великобритании. Об этом Уоллес сказал в интервью газете The Sunday Telegraph, которое было опубликовано в субботу.

"Мы попытались [осуществить] деэскалацию, мы испробовали [различные] методы, но в настоящий момент, пока Россия не изменит свое поведение, довольно сложно понять, куда мы движемся", - сообщил глава британской Минобороны.

Министр считает, что российские корабли проявляют излишнюю активность вблизи британских границ. "Нас регулярно посещают сующие свой нос российские корабли, нас регулярно посещает большое количество российских военных кораблей", - утверждает Уоллес.

Напомним, в декабре 2020 года ВМС Великобритании заявили, что за последние несколько недель наблюдали "значительное присутствие" российских кораблей рядом с территориальными водами королевства. По словам Уоллеса, тогда было замечено девять российских кораблей.