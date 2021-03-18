Новый урожай клубники начали собирать в Предгорном районе

В теплицах крупнейшего в России производителя клубники в защищенном грунте, ООО "Вкус Ставрополья", начался сбор урожая. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

С этого года предприятие начинает работу по круглогодичной системе: собирать ягоды эталонного голландского сорта "Эльсанта" будут весь год.

В прошлом году с 6 га удалось получить почти 900 т ягоды. Купить ставропольскую клубнику можно и за пределами края - от Санкт-Петербурга до Новосибирска.

В данный момент на Ставрополье идет реализация второй очереди "Мультиягодного агропарка", благодаря которому общие объемы производства вырастут до 1,4 тыс т ягодной продукции в год. Примерно половину политуннелей площадью 12 га планируется отвести под клубнику, а на 7 га высадят саженцы ежевики, голубики и малины.