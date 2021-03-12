Пожар в многоэтажке в Анапе удалось потушить

Возгорание мансардного этажа в многоквартирном доме в Анапе удалось полностью ликвидировать.

"Корректировка площади пожара - 1 600 кв. м. В 12:20 [объявлена] ликвидация пожара на улице Лазурной в г. Анапе", - сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выгоревший этаж будет обесточен и укрыт, затем электроэнергию восстановят во всем доме, чтобы жильцы могли вернутся в квартиры.

Законность возведения сгоревшей мансарды будет проверена.