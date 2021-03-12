Пожар в многоэтажке в Анапе удалось потушить
Возгорание мансардного этажа в многоквартирном доме в Анапе удалось полностью ликвидировать.
"Корректировка площади пожара - 1 600 кв. м. В 12:20 [объявлена] ликвидация пожара на улице Лазурной в г. Анапе", - сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Выгоревший этаж будет обесточен и укрыт, затем электроэнергию восстановят во всем доме, чтобы жильцы могли вернутся в квартиры.
Законность возведения сгоревшей мансарды будет проверена.
Вестник Кавказа
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