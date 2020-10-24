Азербайджан уже может претендовать на политическую победу

Спустя четыре недели после начала эскалации в Нагорном Карабахе армянские Вооруженные силы оказались в бедственном положении: азербайджанские беспилотники и артиллерия заставляют их отступать; и не имея возможности возместить свои потери, армянская армия теряет позиции.

Eurasianet в материале Armenia’s military position in Nagorno-Karabakh grows precarious пишет, что хотя первые наступления Азербайджана не привели к серьезным успехам, в последние две недели была захвачена значительная территория к югу от Ханкенди и вдоль иранской границы. Теперь армянские Вооруженные силы столкнулись с угрозой полного окружения, поскольку Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией, находится в пределах досягаемости азербайджанской артиллерии. Не исключено, что Азербайджан возьмет под контроль эту дорогу в течение нескольких дней или получит возможность ее перекрыть.

Взяв под контроль Джебраил, Гадрут и Физули, азербайджанские военные двинулись на запад, в долину реки Хакари, и повернули на север. Война не окончена, но уже очевидно, что у Армении нет возможности обратить вспять достижения Азербайджана и восстановить свои потери; попытка не сдавать позиции приведет к осаде. Баку уже может претендовать на значительную политическую победу, исходя из результатов боевых действий и возвращения территорий под свой контроль, хотя нет никаких признаков того, что Азербайджан намеревается прекратить продвижение.

Военное преимущество давно на стороне Азербайджана, ВС которого имеют качественное и количественное превосходство над Арменией. На протяжении десятилетий Баку вкладывал деньги, полученные от экспорта энергоресурсов, в модернизацию вооруженных сил, закупая технику у России, Турции и Израиля.

Армянские силы не были готовы к вооруженным беспилотным летательным аппаратам, которые Азербайджан начал эффективно использовать, уничтожая армянские боевые бронированные машины, системы ПВО, а также другие военные объекты на контрольной линии. Устаревшие средства ПВО в относительно небольшом количестве и бронированная техника, размещенная таким образом, что сразу становится мишенью атак с воздуха, не дают армянской армии возможности адаптироваться к потенциалу Азербайджана.

Если оставить в стороне технологии, то война - это борьба, мотивируемая силой воли, и очевидно, что обе стороны сохраняют волю к борьбе. Несмотря на огромные потери в танках, артиллерии и системах ПВО, военные усилия Армении не привели к дезорганизации и не спровоцировали разгром. Исходя из результатов этой войны, дроны эффективны, но они не могут захватить и удержать местность. Однако они позволили Азербайджану ослабить оборону Армении и атаковать ее резервы и линии снабжения. Таким образом Азербайджан уверенно продвигается вперед с помощью сил специального назначения и пехоты при поддержке бронетехники. По мере того как армянские рубежи становятся все слабее, Азербайджан добивается местного превосходства. В некоторых районах их силы продвигаются практически без сопротивления.

Попытки договориться о перемирии пока ни к чему не привели. Азербайджан явно побеждает. По мере приближения азербайджанских войск к границе с Арменией война может стать для Еревана вопросом экзистенциальной важности. Военное поражение будет иметь политические последствия для руководства Армении, не говоря уже о гуманитарных последствиях для тех, кто оказался в зоне боевых действий. Баку преследует цель вернуть весь Нагорный Карабах и прилегающие районы, находящиеся под оккупацией Армении. Даже если стороны согласятся на перемирие, Армения пойдет на этот шаг, осознавая, что боевые действия могут возобновиться. При этом у Армении плохие перспективы восстановления своих Вооруженных сил после огромных потерь.