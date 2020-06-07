Реку Асса очистили от сотен мешков мусора в Ингушетии

Как сообщил сегодня исполняющий обязанности главы Минэкологии Ингушетии Магомед Евлоев, сотрудники ведомства вместе с волонтерами приняли участие в акции «Вода России» и собрали мусор на побережье реки Асса.

«Было собрано более 250 мешков мусора, в санитарной уборке приняли участие около 300 человек. Это Всероссийская ежегодная акция по очистке берегов водных объектов России, и Ингушетия уже четыре года подряд занимает первое место в рейтинге регионов-участников», - сообщил он ТАСС.

Евлоев уточнил, что участники акции собирали мусор в соответствии с эпидемиологическими требованиями, работали в масках тремя группами – возле населенных пунктов Алхасты, Галашки и Нестеровское.

Также в акции участвовали сотрудники Назрановского и Сунженского лесничества и лесопожарных центров. Уборка мусора вдоль Ассы была поддержана местными членами «Единой России» и Российского экологического общества, главой и сотрудниками Сунженской районной администрации.

Напомним, что акция «Вода России», существующая с 2014 года, в прошлом году была включена в национальный проект «Экология».