Эксперт назвал реальными поставки на Украину газа из "Турецкого потока"

Российский газ из "Турецкого потока" – единственный вариант поставок на Украину "голубого топлива" через Турцию и Болгарию, обратил внимание в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя соответствующее заявление главы ОГТСУ Сергея Макогона в Facebook.

"Это действительно интересная история. В Болгарии нет другого газа для дополнительных поставок по реверсу на Украину, кроме российского. Азербайджанский газ законтрактован на 1 млрд кубометров в год для внутренних нужд Болгарии, и расширение поставок пока не планируется", - прежде всего напомнил эксперт.

"Скорее всего, мы действительно увидим подобную вывернутую форму реверсных поставок. Если раньше Украина просто забирала из транзитной трубы, ведущей к Трансбалканскому газопроводу, часть газа и проводила его по документам как поставки по реверсу, то теперь физически газ будет идти из России в Турцию, оттуда через Болгарию, Румынию и Молдавию на Украину", - прогнозирует Игорь Юшков.

"В итоге по столь длинному маршруту Украина все равно будет получать российский газ, который могла бы покупать у России напрямую, а не через "Турецкий поток" и реверс "Трансбалканского газопровода. Данный сценарий сейчас, с запуском "Турецкого потока" и сокращением транзита газа через Украину, представляется вполне реальным", - заключил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.