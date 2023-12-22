Станислав Ткаченко: Политика Ильхама Алиева обеспечивает безопасность Азербайджана

О том, с каким багажом Азербайджан вступает в новую эпоху, "Вестник Кавказа" побеседовал с доктором экономических наук, профессором, руководителем магистерской программы "Дипломатия" СПбГУ, членом Международного дискуссионного клуба "Валдай" Станиславом Ткаченко.

Как отметил в недавнем интервью президент Азербайджана Ильхам Алиев, грядущие досрочные президентские выборы ознаменуют начало новой исторической эпохи в жизни страны. Он пояснил, что прежняя эпоха завершилась вместе с закрытием карабахского вопроса и ликвидацией очага сепаратизма на территории Азербайджанской Республики. Рубеж между двумя эпохами – лучшее время, чтобы подвести итоги и установить перспективы дальнейших действий.

- Станислав Леонидович, по вашей оценке, чего удалось добиться Азербайджану в XXI веке?



- Прежде всего надо сказать, что в Азербайджане за прошедшие годы XXI века была построена современная экономика. Мы видим, как Баку стремится уйти от экспортно-сырьевой модели и диверсифицировать экономику. Это самое главное. Также власти Азербайджана в эти годы занимались повышением жизненного уровня граждан – до конца эта работа еще не доведена, но все-таки в республике строится более справедливое и более обеспеченное общество.

- На ваш взгляд, что обеспечило Азербайджану достижение этих результатов?



- Разумная внутренняя и внешняя политика. Прежде всего, Азербайджан сделал правильную ставку на равноудаленность и равноприближенность в отношениях с Турцией и Россией. Это обеспечило ему и благоприятные условия для внутреннего развития, и доступ на рынки двух стран, и решение карабахской проблемы. Нейтралитет России и поддержка Турции обеспечили ему это решение.



- На ваш взгляд, какой была роль высшего руководства Азербайджана в его истории последних десятилетий?



- Очень позитивная, разумная и совершенно адекватная стоявшим перед страной задачам. Вся семья Алиевых – и предыдущий президент Гейдар Алиев, и президент Ильхам Алиев – принимала и принимает взвешенные решения, реализует хорошо продуманные шаги. Для обоих характерна способность не обострять там, где не требуется, но при этом проводить жесткую внутреннюю политику, не допускающую хаос и обеспечивающую безопасность граждан и государства.



- На ваш взгляд, какие задачи стоят сегодня перед Азербайджаном после закрытия Карабахского вопроса?



- Теперь нужно построить современное процветающее государство – это задача примерно на пять поколений. После решения карабахской проблемы других выдающихся вызовов перед Азербайджаном не стоит, но есть задача найти свое место в международном разделении труда и в транспортно-логистических маршрутах, избежать ловушки среднего уровня доходов, когда их рост остановится, и обеспечить независимость национальной экономики от внешних шоков.

Я думаю, Азербайджан продолжит искать устойчивое положение в многополярной системе, чтобы не оказаться между двух огней, если вдруг начнется конфликт в треугольнике Иран-Россия-Турция, ведь в таком случае, независимо от того, кто с кем будет конфликтовать, Азербайджан окажется в эпицентре. В целом, задач все еще много, но они рутинного характера, срочных вызовов больше нет.