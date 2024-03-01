Сергей Меняйло: Первое катание на Мамисоне будет зимой 2024 года

"Вестник Кавказа" побеседовал с главой Республики Северная Осетия - Алания Сергеем Меняйло о том, как сегодня развиваются североосетинские курорты.

- Сергей Иванович, что сегодня делает республика для развития своей туристической сферы?

- В прошлом году Осетия получила большую субсидию по строительству глэмпингов, около 600 млн рублей, и реализация проектов уже идет. Уже есть построенные глэмпинги, в которые заезжают наши гости. В 2024 году эта программа будет реализована полностью.

Кроме того, на наших перспективных объектах активно ведутся строительные работы – речь о Мамисоне, Алании-парке и Кахтисаре. На Кахтисаре все инженерные сети подведены, дорога сделана. В Алании-парке канатная дорога и колесо обозрения установлены, готов многофункциональный центр, который будет обеспечивать работу парка, есть система снегоподдержки. Там же сделана трасса 1700 м, идет проектирование пятизвездочной гостиницы с рестораном. Внизу, где Попов хутор, идет проектирование объектов, аналогичных глэмпингам.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

- Как продвигается строительство Мамисона?

- По Мамисону сейчас есть гостиница. Первая очередь строительства по линии Кавказ.рф – это две канатные дороги, они возводятся полным ходом. Также идут работы по плоскостной стоянке на 500 машин, хостелу на 700 мест и общежитию на 400 мест. Кроме того, сделан проект планировки территории – это только первая очередь. Еще есть пятна застройки там, где идет проектирование мест размещения уже за рамками 2024 года.

В целом, дорога, инженерные сети, водоснабжение, газоснабжение – все есть. Готовность второго участка дороги на Мамисон – 80%. Мы рассчитываем, что зимой этого года на Мамисоне будет первое катание, по местам размещения и инфраструктуре мы успеваем. Самое главное – это канатные дороги и трассировка, и трассировка уже делается.

- Как решаются задачи по увеличению числа мест размещения?

- Программа строительства глэмпингов, о которой я говорил, охватывает все наши ущелья. Допустим, в Горной Санибе уже построены шесть глэмпингов и есть планы на дополнительное строительство. В районе Водной станции во Владикавказе реализуется проект "Аква-Сити" – гостиничный и развлекательный комплекс со всей сферой обслуживания.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Все гостиницы, которые у нас есть, переходят в более высокую категорию. Допустим, гостиница "Владикавказ" является сегодня частью франшизы DoubleTree, ее персонал прошел обучение и работает по стандартам "Хилтон", так что ее уровень поднялся. Рассматриваем еще строительство гостиниц как во Владикавказе, так и в наших ущельях.

- Почему Северная Осетия развивает именно глэмпинги?

- Я думаю, что основная причина, почему мы пошли по программе глэмпингов – это скорость реализации. Их быстро строить, и они лучше подходят под наши условия: у нас же заповедники, леса в ущельях, а глэмпинги не имеют большой связи с землей и ограничений для их стройки.

Добавлю, что в одном ущелье у нас есть заброшенный объект. В мае мы рассмотрим проект, и в 2025 году этот заброшенный объект превратится в гостинично-санаторный комплекс. Проект планировки территории мы рассмотрели, сейчас идут переговоры с инвестором по источникам финансирования.

- Какова ситуация с местами размещения сейчас?

- Республика сегодня с точки зрения мест размещения немного отстает, это факт. У нас и на новогодние праздники, и на 9 мая, и на лето все забито. Но реализация проектов по туризму дает мультипликативный эффект с точки зрения строительства мест размещения, сферы обслуживания и подготовки кадров.