© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В минувшее воскресенье в Баку завершился 39-й чемпионат Европы по художественной гимнастике, собравший несколько сотен гимнасток из 38 стран мира. Об итогах чемпионата "Вестнику Кавказа" рассказала главный тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике, заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Мариана Василева.

- Каковы ваши впечатления от чемпионата?

- Это был очень интересный чемпионат, в котором принимали участие как юниоры в групповом упражнении (девочки в возрасте 13-15 лет) , так и взрослые (15 лет и старше) с индивидуальными программами и в групповых упражнениях.

Разыгрывалось несколько комплектов медалей. В юниорской программе три комплекта: многоборье, а также упражнения с пятью скакалками и пятью мячами.

У взрослых в индивидуальной программе разыгрывалось пять комплектов: многоборье и отдельные виды (обруч, мяч, булавы, лента).

В групповом упражнении разыграли три медали в многоборье, один из финалов с пятью обручами, три ленты и два мяча.

Отдельно был командный зачет, куда входят оценки двух индивидуальных гимнасток среди взрослых и оценки за многоборье взрослой команды.

На этом чемпионате впервые прозвучало восемь разных гимнов, а еще несколько стран получили медали в отдельных видах.

- Как вам организация чемпионата?

- Организация была на высочайшем уровне. Федерация гимнастики Азербайджана проводит очень много мероприятий, но в этот раз было что-то особенное. Чувствовалось, что мы недавно праздновали 20-летие Федерации гимнастики, и все были как-то увереннее.

Сама идея соревнований Shine like a star и дизайн зала дали возможность каждой участнице почувствовать себя звездой. Задумка организаторов была именно такой, чтобы каждая гимнастка, каждый тренер, судьи, все, кто принимает участие в этом соревновании, почувствовали себя звездами. Всё получилось очень органично и все были довольны.

- Команда Азербайджана в групповых упражнениях завоевала золото. Что еще вам запомнилось?

- Во-первых, впервые в истории азербайджанская гимнастка, которая родилась и выросла в Азербайджане, тренировалась под руководством азербайджанских тренеров - Зохра Агамирова - завоевала медаль на Чемпионате Европы по взрослой программе. (Зохра Агамирова завоевала историческую бронзу в выступлении с мячом, прим. ред.) Это был очень эмоциональный момент. Плакали все. Только Зохра была сосредоточенной. Я спросила: ”Зохра, почему ты не радуешься?”. А она отвечает: ”Это была моя мечта. Но сейчас я должна сосредоточиться на упражнениях с булавами. Радоваться буду потом".

Во-вторых, наша команда взяла золотые медали в упражнении с тремя лентами и двумя мячами. Здесь уже плакал весь зал. Также весь зал пел гимн Азербайджана. Это очень серьезное достижение, к которому наша федерация шла 21 год. И мы должны сказать огромное спасибо президенту Федерации Мехрибан ханум Алиевой, вице-президенту страны, за то, что она в нас поверила, уделяла огромное внимание и тренерам, и спортсменам.

Словом, получился прекрасный праздник. Это было невероятно.

- Какие еще соревнования планируется провести в Баку?

- В середине июля в Баку пройдет первый международный Challenge по "Гимнастике для всех". Это направление по которому может заниматься любой человек, независимо от возраста, внешности и уровня физической подготовки. В ”Гимнастике для всех” бывают награды, но не бывает оценок. Это очень интересный формат. Могу точно сказать, что у нас будут участники от шести лет до 70 плюс. Уже четыре страны подали заявки на участие. Будет много команд из регионов Азербайджана, так как эта гимнастическая дисциплина, подобно художественной гимнастике, развивается в 32 регионах Азербайджана. Будет много команд, много гостей. Думаю, получится великолепный праздник.

В конце года пройдет международный турнир "Оджаг", который уже становится традиционным. В прошлом году мы впервые провели такой международный Кубок по художественной гимнастике, с участием спортсменок из 13 стран. Думаю, что в этом году их будет еще больше.

В следующему году у нас как всегда запланировано три Кубка мира: по спортивной гимнастике, по художественной гимнастике и батуту.

- На какой дисциплине акцентировано внимание министерство спорта Азербайджана? На что идет упор?

- Государственная политика и политика министерства спорта направлена на то, чтобы уделять внимание всем видам спорта для гармоничного развития. Но есть виды спорта, которые являются традиционными для нас, где мы показываем высокие достижения, а есть виды спорта, которые мы только начинаем развивать, но им мы тоже уделяем большое внимание. Брейк-данс, скейтбординг и серфинг включены в программу Олимпиады-2024, и для нас важно развивать их.

Также большое внимание мы уделяем здоровому образу жизни, стараемся, чтобы побольше людей участвовало с спортивных мероприятиях, чтобы все понимали: спорт – неотъемлемая часть жизни любого человека.