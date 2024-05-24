Майя Ломидзе: Южный Кавказ востребован на российском туристическом рынке

Уже завтра начинается календарное лето, и самое время задуматься над тем, куда стоит поехать отдыхать в отпуск. "Вестник Кавказа" побеседовал с исполнительным директором Ассоциации туроператоров России о кавказских направлениях выездного и внутреннего туризма.

- Майя Арчиловна, сейчас отдых на море с прямыми перелетами и без виз доступен россиянам в странах бывшего СССР — в частности, в Азербайджане и Грузии. Каков спрос на эти направления в этом году? Что привлекает россиян в Азербайджане?

- Южный Кавказ традиционно востребован на российском туристическом рынке. Понятно, что многое происходило за последние несколько лет, и, конечно, динамику спроса на некоторые курорты Южного Кавказа нельзя сравнивать с тем, что было в допандемийный период, но так или иначе, мы можем сказать, что среди бывших республик Советского Союза Грузия, безусловно, является лидером по спросу как туристическое направление, потому что это и море, и горы, и гастрономия, и безвизовый въезд, и очень лояльная и дружелюбная атмосфера, которую так любят наши туристы.

Азербайджан пока не вошел в десятку по популярности, но это одно из активных деловых направлений, частично используется как транзитное направление (как и Грузия). Но пока мы не можем сказать, что азербайджанские курорты бьют рекорды на российском туристическом рынке. Я думаю, что у этой страны туристическая слава еще впереди.

- Куда россияне этим летом едут на Северный Кавказ?

- Что касается нашего, российского Кавказа, то кроме Краснодарского края (который тоже считает себя Кавказом) особое внимание отдыхающих привлекает Дагестан. Дагестан уже вырвался сильно вперед на рынке внутреннего туризма, и подобно Грузии это произошло благодаря сочетанию разных компонентов: море, горы, гастрономия и возможности для любого варианта отдыха – спокойного, активного, очень активного, с детьми, с друзьями и так далее. Я думаю, что Дагестан в этом году побьет очередной рекорд, при том что каждый год, начиная с 2020-го, он показывает прирост туристического потока в 30-40-80 процентов. Мест в дагестанских гостиницах не хватает, а спрос, несмотря на это, не снижается.

- Абхазия стала лидером бронирований на июнь, обойдя Турцию по популярности среди россиян. По вашей оценке, как будет развиваться ситуация дальше?

- Что касается внезапного успеха Абхазии в июне, то это, что называется, как считать. В принципе это направление среди всех зарубежных всегда было достаточно продаваемым, но сравнивать с Турцией не совсем корректно, потому что по объемам спрос на Турцию существенно превышает спрос на Абхазию. Тоже по понятным причинам: емкость рынка другая, варианты предлагаемого отдыха различаются.

- Какие туристические локации вы назвали бы самыми недооцененными на Кавказе в целом?

- Кабардино-Балкария, Ингушетия, Северная Осетия, в которой много что можно посмотреть и прекрасно провести время, – они еще не выстрелили как емкие яркие туристические направления. Они пока еще недооценены нашими туристами, хотя и там тоже туристов много.