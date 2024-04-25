Пасха в Москве 2024: светлый весенний праздник на улицах города

Пасха - светлый и радостный праздник, он не обходится без традиционных куличей и крашеных яиц, поздравлений «Христос воскрес» и церковных служб. В этом году Пасха - один из важнейших праздников христианства - отмечается 5 мая.

Православная Пасха в 2024 году выдалась поздней, праздник отмечается в воскресенье, 5 мая.

Пасха - религиозный праздник, она наступает после Страстной недели, знаменует окончание Великого поста и демонстрирует веру в воскрешение Христа. На Пасху традиционно едят куличи, красят яйца и поздравляют друг друга словами «Христос воскрес». В храмах проходят праздничные богослужения.

По случаю Пасхи Москву украсили разноцветными яйцами, праздничными композициями, цветами - у москвичей и гостей города появилась возможность сделать яркие и красивые фотографии на Пасху-2024. Центр города преобразился к празднику, украшения появились и на станциях метро.

В Москве в течение недели проходит традиционный фестиваль "Пасхальный дар", фестивальные площадки организованы в разных частях города, в том числе на Тверском бульваре. В программе - концерты, выступления, ярмарки, мастер-классы. Фестиваль завершается 5 мая.

Как Москва готовятся к Пасхе в 2024 году, смотрите в фоторепортаже.