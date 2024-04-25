Вестник Кавказа

Пасха в Москве 2024: светлый весенний праздник на улицах города

"Вестник Кавказа"
Пасха - светлый и радостный праздник, он не обходится без традиционных куличей и крашеных яиц, поздравлений «Христос воскрес» и церковных служб. В этом году Пасха - один из важнейших праздников христианства - отмечается 5 мая.

Православная Пасха в 2024 году выдалась поздней, праздник отмечается в воскресенье, 5 мая.

Пасха - религиозный праздник, она наступает после Страстной недели, знаменует окончание Великого поста и демонстрирует веру в воскрешение Христа. На Пасху традиционно едят куличи, красят яйца и поздравляют друг друга словами «Христос воскрес». В храмах проходят праздничные богослужения.

По случаю Пасхи Москву украсили разноцветными яйцами, праздничными композициями, цветами - у москвичей и гостей города появилась возможность сделать яркие и красивые фотографии на Пасху-2024. Центр города преобразился к празднику, украшения появились и на станциях метро.

В Москве в течение недели проходит традиционный фестиваль "Пасхальный дар", фестивальные площадки организованы в разных частях города, в том числе на Тверском бульваре. В программе  - концерты, выступления, ярмарки, мастер-классы. Фестиваль завершается 5 мая.

Как Москва готовятся к Пасхе в 2024 году, смотрите в фоторепортаже.

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Освящение пасхальных куличей у Церкови Феодора Стратилата на Антиохийском подворье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Освящение пасхальных куличей у Церкови Феодора Стратилата на Антиохийском подворье
Пасхальные украшения в храме
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Площадка фестиваля “Пасхальный дар“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Площадка фестиваля “Пасхальный дар“
Освящение пасхальных куличей у Церкови Феодора Стратилата на Антиохийском подворье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Освящение пасхальных куличей у Церкови Феодора Стратилата на Антиохийском подворье
Крашеные яйца на пасху
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Освящение пасхальных куличей у Церкови Феодора Стратилата на Антиохийском подворье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Освящение пасхальных куличей у Церкови Феодора Стратилата на Антиохийском подворье
Площадка фестиваля “Пасхальный дар“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Площадка фестиваля “Пасхальный дар“
Украшения к пасхе на станции метро Трубная
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Украшения к Пасхе на станции метро Трубная
Пасхальные украшения в Храме Успения Пресвятой Богородицы в Путинках
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Пасхальные украшения в Храме Успения Пресвятой Богородицы в Путинках
Подготовка к Пасхальному фестивалю в Высоко-Петровском монастыре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Подготовка к Пасхальному фестивалю в Высоко-Петровском монастыре
Площадка фестиваля “Пасхальный дар“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Площадка фестиваля “Пасхальный дар“
Освящение пасхальных куличей в Высокопетровском монастыре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Освящение пасхальных куличей в Высокопетровском монастыре
Освящение пасхальных куличей у Церкови Феодора Стратилата на Антиохийском подворье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Освящение пасхальных куличей у Церкови Феодора Стратилата на Антиохийском подворье
Площадка фестиваля “Пасхальный дар“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Площадка фестиваля “Пасхальный дар“
Пасхальный кулич
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Площадка фестиваля “Пасхальный дар“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Площадка фестиваля “Пасхальный дар“
Пасха
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Освящение пасхальных куличей у Храма Успения Пресвятой Богородицы в Путинках
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Освящение пасхальных куличей у Храма Успения Пресвятой Богородицы в Путинках
Освящение пасхальных куличей в Высоко-Петровском монастыре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Освящение пасхальных куличей в Высоко-Петровском монастыре
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