Масштабная выставка творческих работ руководителей и сотрудников иностранных дипломатических миссий "Краски мира" открылась в Москве. Здесь представлено 150 художественных произведений из 16 посольств (Аргентина, Бразилия, Вьетнам, Израиль, Индия, Иордания, Иран, Йемен, Катар, Кипр, Китай, КНДР, Ливан, Уганда, Черногория, Южная Осетия).

Это живопись, графика, арт-объекты, образцы старинной каллиграфии и национальных ремесел. Выставку организовали Московский музей современного искусства, Департамент государственного протокола МИД России совместно с дуайеном, Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики Поладом Бюльбюль оглы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Посетитель на открытии выставки "Краски мира" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Посол Турецкой Республики в РФ Мехмет Самсар, Посол Азербайджанской Республики в РФ, дуайен дипломатического корпуса Полад Бюльбюль оглы, Михаил Швыдкой и Василий Церетели на открытии выставки © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Посол Ливанской Республики в РФ Шауки Бу Нассар и епископ Антиохийской православной церкви, митрополит Филиппопольский Нифон (слева) © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Посетители на открытии выставки "Краски мира" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Полномочный Посол Корейской Народно-Демократической Республики в РФ Син Хон Чхоль (справа) на открытии выставки © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа. Посетители на открытии выставки "Краски мира" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Посол Азербайджанской Республики в РФ Полад Бюльбюль оглы и исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели на открытии выставки © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Посетительницы на открытии выставки "Краски мира" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Посол Израиля в РФ Александр Бен Цви на открытии выставки © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Посетители на открытии выставки "Краски мира" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Посол Азербайджанской Республики в РФ Полад Бюльбюль оглы © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Посетительница на открытии выставки "Краски мира" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Посол Казахстана в РФ Кошербаев Ермек Беделбаевич (слева) на открытии выставки © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Епископ Антиохийской православной церкви, митрополит Филиппопольский Нифон на открытии выставки "Краски мира" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Автор картины на открытии выставки "Краски мира"