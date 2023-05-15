Фотовыставка к 100-летию Гейдара Алиева открылась в центре Москвы

Опубликовано: 15:41, 15 мая 2023 (UTC+3 MSK)

10 мая исполнилось 100 лет со дня рождения Гейдара Алиева. Мероприятия, связанные с памятной датой, широко проводятся как в Азербайджане, так и в России. В центре Москвы на Тверском бульваре возле ТАСС открылась фотовыставка, посвящённая столетию со дня рождения общенационального азербайджанского лидера.

15 мая в центре Москвы на Тверском бульваре возле информационного агентства ТАСС открылась фотовыставка, посвящённая столетию со дня рождения Гейдара Алиева.

Экспозицию открыли председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сагиба Гафарова, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов и первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман.

На выставке представлены фотографии, посвящённые деятельности Гейдара Алиева на постах первого заместителя председателя Совета министров СССР и президента Азербайджана.