Вестник Кавказа

Хануку 2023 отпраздновал Российский еврейский конгресс в клубе Бутмана

"Вестник Кавказа"
Ханукальный прием, организованный РЕК, прошел в Джазовом клубе Игоря Бутмана в Москве. На празднике зажгли первую свечу, поведали об истории Хануки, исполнялись джазовые песни на языке идиш.

Прием в честь начала Хануки прошел сегодня в Москве.

Мероприятие было организовано Российским еврейским конгрессом, а принял его Джазовый клуб Игоря Бутмана.

На празднике зажгли первую ханукальную свечу. Гостям рассказали об истории Хануки. В концертную программу вошли и джазовые песни на идиш.

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Зажжение первой ханукальной свечи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Зажжение первой ханукальной свечи
Праздничный концерт
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Праздничный концерт
Безнесмен Герман Хан, бизнесмен Михаил Фридман и журналист Александр Минкин
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Безнесмен Герман Хан, бизнесмен Михаил Фридман и журналист Александр Минкин
Праздничный концерт
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Праздничный концерт
Анна Бокшицкая, Посол Израиля в России Александр Бен Цви и академик РАН Григорий Ройтберг
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Анна Бокшицкая, Посол Израиля в России Александр Бен Цви и академик РАН Григорий Ройтберг
Сенатор Людмила Нарусова и Йосси Тавор
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Сенатор Людмила Нарусова и журналист Йосси Тавор
Праздничное угощение
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Праздничное угощение
Поэт Владимир Вишневский
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Поэт Владимир Вишневский
Посол Израиля в России Александр Бен Цви с женой
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Посол Израиля в России Александр Бен Цви с женой
Режиссёр Марк Розовский
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Режиссёр Марк Розовский
Праздничный концерт
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Праздничный концерт
Главный раввин России Адольф Шаевич
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Главный раввин России Адольф Шаевич
Праздничный концерт
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Праздничный концерт
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