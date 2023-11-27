Хануку 2023 отпраздновал Российский еврейский конгресс в клубе Бутмана

Ханукальный прием, организованный РЕК, прошел в Джазовом клубе Игоря Бутмана в Москве. На празднике зажгли первую свечу, поведали об истории Хануки, исполнялись джазовые песни на языке идиш.
Прием в честь начала Хануки прошел сегодня в Москве.
Мероприятие было организовано Российским еврейским конгрессом, а принял его Джазовый клуб Игоря Бутмана.
На празднике зажгли первую ханукальную свечу. Гостям рассказали об истории Хануки. В концертную программу вошли и джазовые песни на идиш.
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