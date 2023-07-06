Открытие выставки художницы из Азербайджана Гамы Маликовой прошло в Москве. В галерее SNEG в Брюсовом переулке были представлены сделанные ей оригинальные картины для интерьера.

Выставка азербайджанской художницы Гамы Маликовой (GamEl) открылась сегодня в галерее SNEG в Брюсовом переулке в Москве.

На персональной выставке, которая называется Blossom, представлена серия удивительных картин для интерьера, которые были созданы художницей в индивидуальной технике из самых разнообразных материалов.

Гама Маликова - художник-самоучка, врач по образованию. Через 6 лет после окончания медицинского университета она оставила медицинскую карьеру, чтобы рисовать.

Представляем фото самых ярких моментов с открытия выставки.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"