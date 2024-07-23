Вестник Кавказа

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" ярко проходит в столице

"Вестник Кавказа"
В Москве в самом разгаре форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030". Площадки открыты по всей Москве, в том числе в парке Музеон, Лужниках, Зарядье, на Болотной площади и парке Горького, на них проводятся десятки самых разных мероприятий, как для детей, так и для взрослых.

Масштабный форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" проходит в эти дни в российской столице.

Даты его проведения – с 1 августа по 8 сентября. На протяжении более чем месяца москвичи и гости столицы могут посетить свыше 30 площадок, на которых проводятся множество культурных, спортивных, образовательных и иных мероприятий. Все они объединены единой концепцией и рассказывают о перспективах развития одного из самых современных мировых мегаполисов.

Представляем яркие фото с площадок фестиваля "Москва 2023" в Лужниках, Музеоне, Зарядье, Парке Горького и на Болотной площади.

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Площадка форума-фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ в Лужниках
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Площадка форума-фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ в Лужниках
Площадка форума-фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ в парке Музеон
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Площадка форума-фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ в парке Музеон
Площадка форума-фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ в парке Музеон
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Площадка форума-фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ в парке Музеон
Площадка форума-фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ в Парке Горького
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Площадка форума-фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ в Парке Горького
Площадка форума-фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ в парке Зарядье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Площадка форума-фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ в парке Зарядье
Площадка форума-фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ в парке Музеон
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Площадка форума-фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ в парке Музеон
Вход в Парк Горького
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Вход в Парк Горького
Площадка форума-фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ на Красном Октябре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Площадка форума-фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ на Красном Октябре
Площадка форума-фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ на Болотной площади
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Площадка форума-фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ на Болотной площади
Площадка форума-фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ в парке Музеон
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Площадка форума-фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ в парке Музеон
Площадка форума-фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ в Парке Горького
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Площадка форума-фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ в Парке Горького
Площадка форума-фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ в Лужниках
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Площадка форума-фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ в Лужниках
Площадка форума-фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ в Лужниках
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Площадка форума-фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ в Лужниках
Площадка форума-фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ в Парке Горького
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Площадка форума-фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ в Парке Горького
Площадка форума-фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ в Лужниках
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Площадка форума-фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ в Лужниках
Площадка форума-фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ в Лужниках
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Площадка форума-фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ в Лужниках
Площадка форума-фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ в парке Музеон
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Площадка форума-фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ в парке Музеон
Площадка форума-фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ на Болотной площади
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Площадка форума-фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ на Болотной площади
Площадка форума-фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ в парке Зарядье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Площадка форума-фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ в парке Зарядье
Площадка форума-фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ в Лужниках
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Площадка форума-фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ в Лужниках
Площадка форума-фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ в парке Музеон
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Площадка форума-фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ в парке Музеон
Площадка форума-фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ на Болотной площади
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Площадка форума-фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ на Болотной площади
Площадка форума-фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ в Лужниках
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Площадка форума-фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ в Лужниках
Площадка форума-фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ в Лужниках
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Площадка форума-фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ в Лужниках
Площадка форума-фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ на Болотной площади
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Площадка форума-фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ на Болотной площади
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