Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" ярко проходит в столице

В Москве в самом разгаре форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030". Площадки открыты по всей Москве, в том числе в парке Музеон, Лужниках, Зарядье, на Болотной площади и парке Горького, на них проводятся десятки самых разных мероприятий, как для детей, так и для взрослых.

Масштабный форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" проходит в эти дни в российской столице.

Даты его проведения – с 1 августа по 8 сентября. На протяжении более чем месяца москвичи и гости столицы могут посетить свыше 30 площадок, на которых проводятся множество культурных, спортивных, образовательных и иных мероприятий. Все они объединены единой концепцией и рассказывают о перспективах развития одного из самых современных мировых мегаполисов.

Представляем яркие фото с площадок фестиваля "Москва 2023" в Лужниках, Музеоне, Зарядье, Парке Горького и на Болотной площади.