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Фестиваль Абхазии в Москве 2023: яркое путешествие в Страну Души

"Вестник Кавказа"
Познакомиться с древней самобытной культурой Абхазии можно было сегодня в Москве в саду Эрмитаж. Здесь проходил фестиваль "Апсны". Представляем самые живописные фото с мероприятия.

В Москве сегодня прошел посвященный абхазской культуре фестиваль "Апсны". Название фестиваля переводится как "страна души", именно так абхазы называют свою родину.

В саду Эрмитаж можно было полюбоваться зажигательными танцам, а также поучиться им, попробовать абхазскую кухню, побывать на настоящем абхазском подворье, принять участие в мастер-классах по абхазскому луку, поучиться гончарному делу.

Показываем, как проходило яркое путешествие.

IV фестиваль абхазской культуры Апсны в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Фестиваль Абхазии в Москве 2023: яркое путешествие в Страну Души
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
IV фестиваль абхазской культуры Апсны в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
IV фестиваль абхазской культуры Апсны в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
IV фестиваль абхазской культуры Апсны в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
IV фестиваль абхазской культуры Апсны в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
IV фестиваль абхазской культуры Апсны в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
IV фестиваль абхазской культуры Апсны в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
IV фестиваль абхазской культуры Апсны в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
IV фестиваль абхазской культуры Апсны в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
IV фестиваль абхазской культуры Апсны в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
IV фестиваль абхазской культуры Апсны в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
IV фестиваль абхазской культуры Апсны в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
IV фестиваль абхазской культуры Апсны в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
IV фестиваль абхазской культуры Апсны в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
IV фестиваль абхазской культуры Апсны в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
IV фестиваль абхазской культуры Апсны в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
IV фестиваль абхазской культуры Апсны в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
IV фестиваль абхазской культуры Апсны в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
IV фестиваль абхазской культуры Апсны в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
IV фестиваль абхазской культуры Апсны в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
IV фестиваль абхазской культуры Апсны в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
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