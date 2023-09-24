Фестиваль Абхазии в Москве 2023: яркое путешествие в Страну Души

Познакомиться с древней самобытной культурой Абхазии можно было сегодня в Москве в саду Эрмитаж. Здесь проходил фестиваль "Апсны". Представляем самые живописные фото с мероприятия.

В Москве сегодня прошел посвященный абхазской культуре фестиваль "Апсны". Название фестиваля переводится как "страна души", именно так абхазы называют свою родину.

В саду Эрмитаж можно было полюбоваться зажигательными танцам, а также поучиться им, попробовать абхазскую кухню, побывать на настоящем абхазском подворье, принять участие в мастер-классах по абхазскому луку, поучиться гончарному делу.

Показываем, как проходило яркое путешествие.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"