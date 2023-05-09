День Победы отмечает сегодня весь мир. В Москве в Парке Горького годовщину победы над фашистской Германией праздновали музыкой в исполнении военных оркестров и танцами. Представляем фото торжественного и в то же время трогательного мероприятия

День Победы 2023 жители и гости Москвы празднуют в музеях, кино, театрах, культурных центрах и просто на улицах города. Особую программу к 9 мая подготовили и парки Москвы.

В Парке Горького сегодня проходили торжественные и щемящие мероприятия. Оркестры играли песни военных лет, под которые были организованы танцы. Всех желающих угощали кашей из полевой кухни, проводились танцевальные мастер-классы. Посетили парк и главные герои праздника - ветераны.

"Вестник Кавказа" представляет праздничные фото из главного парка страны.