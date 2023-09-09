Москва в эти выходные, 9-10 сентября, отмечает День города. На севере столицы прошел парад трамваев. А в Павильоне "Азербайджан" на ВДНХ в Москве на празднике в формате open air можно было посмотреть азербайджанские танцы, попробовать азербайджанский чай и сладости на мини-ярмарке и поучаствовать в викторине.

Празднование Дня города стартовало сегодня в Москве. Торжественные мероприятия будут проходить в течение двух дней, 9-10 сентября.

В субботу на севере города состоялся парад трамваев, в котором приняли участие уникальные исторические вагоны

К празднованию Дня города в Москве 2023 присоединился и Павильон "Азербайджан" на ВДНХ.

На мини-ярмарке можно было отведать традиционный азербайджанский чай с добавками чабреца и кардамона, вкуснейшие сладости азербайджанской кухни, а также купить азербайджанские варенья, специи и соусы, сувениры, конечно, ковры и многое другое.

"Вестник Кавказа" представляет самые яркие фото с живописного праздника!

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"