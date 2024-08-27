Замок принцессы Ольденбургской: где найти неоготику в российской глубинке?

Увидеть настоящий замок можно во время путешествия по Центральной России. Как посетить замок принцессы Ольденбургской и где он находится? Расскажем об истории удивительного неоготического дворца.

Неоготический замок в окружении красивого парка может стать отличным местом, чтобы выехать из Москвы на выходные. Замок принцессы Ольденбургской находится в Рамони. Чем он знаменит и как добраться до замка?

Замок принцессы Ольденбургской - краткая история

Дворец Ольденбургских, также известный как замок принцессы Ольденбургской, был построен в конце XIX века в российской глубинке - в поселке Рамонь. Усадебный комплекс можно найти в Воронежской области. Дворец из красного кирпича, построенный в стиле неоготики, можно назвать архитектурной драгоценностью региона.

© Фото: Дарья Апасова, the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Строительство замка для принцессы Ольденбургской, герцогини Лейхтенбергской, началось в поселке Рамонь в 1883 году и завершилось в 1887 году. Архитектором выступил Христофор Нейслер, дворец Ольденбургских стал самым знаменитым его творением.

Дворец выполнен из красного кирпича, толщина стен составляет 1 метр. Дворцовый комплекс включает господский особняк, "свитский корпус" и ворота с башней, украшенной швейцарскими часами "Винтер".

© Фото: GAlexandrova, the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Во дворце был проведен водопровод с горячей и холодной водой, возле водонапорной башни пристроены два дома для прислуги.

В замке в Рамони Ольденбургские прожили около 25 лет. Октябрьская революция вынудила хозяев дворца уехать в Европу. Замок в последствии служил казармой, школой, больницей и использовался для других нужд. Затем дворец долгие годы был закрыт, после чего была проведена реставрация.

Сегодня замок и усадебная территория открыты для посещения как самостоятельно, так и с экскурсиями. Особого внимания заслуживает дворцовый парк.

Принцесса Ольденбургская в Рамони

С появлением в небольшом поселке благородной четы, принадлежащей к русской ветви княжеского Ольденбургского дома, в Рамони начался рассвет.

Княгиня Евгения Максимилиановна Романовская не только возвела замок в Рамони, но и учредила стипендию, построила больницу для местного населения и открыла столовую. При принцессе Ольденбургской в Рамонь была проложена железная дорога.

© Фото: сайт РЖД

Рамонь расширялась, поблизости от замка был построен особняк "Уютный" - для сына Ольденбургских, женившегося на сестре императора Николая II Ольге. Впоследствии молодые перебрались в соседнее поселение, получившее название Ольгино.

Кроме того, принцесса Ольденбургская открыла первую в России конфетную фабрику, на которой использовались паровые машины. Именно эта фабрика стала прародительницей Воронежской кондитерской фабрики, работающей по сей день.

Дворец Ольденбургской - как добраться?

Чтобы попасть в Рамонь, нужно сначала добраться до Воронежа. Сделать это можно как на автомобиле, так и на поезде. РЖД предлагает несколько способов:

Ночной поезд, время в пути 10-14 часов,

Дневной экспресс, время в пути 6,5-7 часов,

Туристический поезд "Две губернии" из Москвы,

Туристический поезд "Графский поезд" из Воронежа.

Из Воронежа на электричке до Рамони можно доехать за полтора часа, однако они ходят нечасто, более удобным способом может быть автобус.

Из Москвы напрямую в Рамонь курсируют автобусы, время в пути - менее шести часов. Столько же займет дорога у тех, кто путешествует на машине.

Экскурсии во Дворец принцессы Ольденбургской

"Дворцовый комплекс Ольденбургских" включает несколько объектов и предлагает различные экскурсионные программы.

© Фото: Aleksandra057, the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Постоянная экспозиция включает выставку "На благо Отечества" в цокольном этаже замка, "Романовы. Ольденбургские. История отношений" в свитском корпусе, "Краски жизни" в новом Фельдшерском доме.

На первом этаже замка сейчас проходит временная экспозиция "Великая княгиня Ольга Александровна. Вся жизнь как на холсте".

Также во дворце устраиваются музыкальные концерты, программу мероприятий можно найти на сайте дворца в Рамони.

Дворцовый комплекс работает с 09.00 до 18.00, выходной день - понедельник.