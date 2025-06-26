Вестник Кавказа

Зачем США триллион долларов на оборону?

Зачем США триллион долларов на оборону?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В 2026 году США планируют потратить году на оборону почти триллион долларов. Оборонные расходы станут частью ”Одного большого и красивого законопроекта”  или бюджета на следующий год, как его называет Дональд Трамп. Насколько Пентагон планирует увеличить бюджет 2026 по сравнению с текущим годом, как будут распределяться финансы и кого боятся американцы?

Трамп просит триллион 

В начале апреля 2025 года президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции с  израильским лидером Биньямином Нетаньяху заявил, что собирается увеличить оборонный бюджет страны на 2026 финансовый год, который начнётся 1 октября, до триллиона долларов.

Мы собираемся одобрить бюджет, и я с гордостью сообщаю, что для военных он будет самым большим за всю историю. Триллион долларов. Никто и никогда ничего подобного не видел. У нас будет очень и очень мощная армия. Теперь у нас полный порядок

- Трамп 

На сегодняшний день оборонный бюджет США уже самый большой в мире: он в три с половиной раза больше, чем у Китая и почти в шесть раз больше, чем у России. 

Офис президента просит триллион 

В начале мая, менее чем через месяц после заявления Трампа о 13-процентном увеличении военных расходов, офис президента направил в Комитет Палаты представителей США по ассигнованиям, которая занимается принятием бюджетных проектов, рекомендации Трампа по уровням финансирования оборонного сектора. В документе предлагается увеличить военный бюджет страны на 2026 год до $1,01 трлн. Эти деньги включают: 

  • бюджет Пентагона (министерства обороны) на сумму в $961,6  млрд; 
  • дополнительные $ 119 млрд, которые должны будут быть приняты отдельным законом и потрачены на будущие оборонные проекты. 

По состоянию на 2025 год, оборонный бюджет США составляет $ 848 млрд. Это в 6,5 раз больше, чем расходы на ветеранов американских ВС  и здравоохранение - вторую и третью по расходам статьи американского бюджета. 

Пентагон предлагает $961 млрд 

26 июня 2025 года группа высокопоставленных чиновников из Пентагона рассказала, куда именно будут потрачены запрошенные почти триллион долларов -  $ 961 млрд.  По их словам, беспрецедентный оборонный бюджет служить трем целям: 

  • укреплению внутренней безопасности 
  • сдерживаю агрессии Китая в Индо-Тихоокеанском регионе 
  • возрождению военно-промышленного комплекса страны. 

Деньги, которые будут выделены Пентагону, планируется распределить следующим образом: 

  • почти $197,5 млрд на армию
  • чуть более $292 млрд на военно-морские силы
  • $300 млрд на военно-воздушные силы 
  • почти $171 млрд на оборонные инициативы.

Сумма, представленная Министерством обороны США распределяется следующим образом: $848,3 млрд - бюджетные средства, еще $113 млрд - дополнительное финансирование, которое должно быть принято отдельным законопроектом. 

На что США потратят военный бюджет?

Средства, которые всё еще должны быть одобрены Конгрессом, будут потрачены на следующие оборонные проекты: 

  • $60 млрд на модернизацию ”ядерной триады”: баллистических ракет, авиации и подводных лодок;
  • $25 млрд в качестве первых инвестиций в проект противоракетной  обороны ”Золотой купол”, который инициировал Трамп; 
  • $15 млрд на обеспечение кибербезопасности
  • $6,5 млрд на не сверхзвуковые боеприпасы
  • $4,5 млрд на ускорение производства бомбардировщиков B-21 
  • $3,9 млрд на сверхзвуковое оружие
  • $3 млрд на финансирование истребителя шестого поколения F-47, созданием которого занимается компания Boeing. 

Помимо вышеуказанного, в бюджет заложена закупка 47 истребителей F-35 и расходы на БПЛА. 

Еще $150 млрд на оборону 

Помимо почти триллиона долларов, которые запрашивают Трамп и Пентагон, главы Комитетов вооруженных сил Палаты представителей и Сената предложили собственный план оборонных расходов, предусматривающий выделение дополнительных $150 млрд до 2029 года в том числе на: 

  • улучшение условий для военного персонала;
  • строительство военных судов
  • противоракетную оборону 
  • обеспечение цепочек поставок боеприпасов 
  • обеспечение кибербезопасности министерства обороны 
  • засекреченные программы и проекты 
  • улучшение боеспособности Индо-Тихоокеанского командования. 

Зачем США такой огромный военный бюджет?

Если оборонный бюджет будет принят, то он станет беспроцентно большим как для США, так и для всего мира. Правда, в пересчете на долю от ВВП, американские военные расходы составят 3,5%, тогда как, например, у России они на текущий год составляют чуть более 6%. В целом, тенденция к увеличению трат на оборону, притом невиданная ранее, прослеживается по всему миру, в том числе среди стран НАТО, Ближнего Востока и Азии. Судя по всему, эпоха мирного урегулирования разногласий уступает место периоду демонстрации военного преимущества. 

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
635 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.