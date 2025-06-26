Зачем США триллион долларов на оборону?

В 2026 году США планируют потратить году на оборону почти триллион долларов. Оборонные расходы станут частью ”Одного большого и красивого законопроекта” или бюджета на следующий год, как его называет Дональд Трамп. Насколько Пентагон планирует увеличить бюджет 2026 по сравнению с текущим годом, как будут распределяться финансы и кого боятся американцы?

Трамп просит триллион

В начале апреля 2025 года президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции с израильским лидером Биньямином Нетаньяху заявил, что собирается увеличить оборонный бюджет страны на 2026 финансовый год, который начнётся 1 октября, до триллиона долларов.

Мы собираемся одобрить бюджет, и я с гордостью сообщаю, что для военных он будет самым большим за всю историю. Триллион долларов. Никто и никогда ничего подобного не видел. У нас будет очень и очень мощная армия. Теперь у нас полный порядок

- Трамп

На сегодняшний день оборонный бюджет США уже самый большой в мире: он в три с половиной раза больше, чем у Китая и почти в шесть раз больше, чем у России.

Офис президента просит триллион

В начале мая, менее чем через месяц после заявления Трампа о 13-процентном увеличении военных расходов, офис президента направил в Комитет Палаты представителей США по ассигнованиям, которая занимается принятием бюджетных проектов, рекомендации Трампа по уровням финансирования оборонного сектора. В документе предлагается увеличить военный бюджет страны на 2026 год до $1,01 трлн. Эти деньги включают:

бюджет Пентагона (министерства обороны) на сумму в $961,6 млрд;

дополнительные $ 119 млрд, которые должны будут быть приняты отдельным законом и потрачены на будущие оборонные проекты.

По состоянию на 2025 год, оборонный бюджет США составляет $ 848 млрд. Это в 6,5 раз больше, чем расходы на ветеранов американских ВС и здравоохранение - вторую и третью по расходам статьи американского бюджета.

Пентагон предлагает $961 млрд

26 июня 2025 года группа высокопоставленных чиновников из Пентагона рассказала, куда именно будут потрачены запрошенные почти триллион долларов - $ 961 млрд. По их словам, беспрецедентный оборонный бюджет служить трем целям:

укреплению внутренней безопасности

сдерживаю агрессии Китая в Индо-Тихоокеанском регионе

возрождению военно-промышленного комплекса страны.

Деньги, которые будут выделены Пентагону, планируется распределить следующим образом:

почти $197,5 млрд на армию

чуть более $292 млрд на военно-морские силы

$300 млрд на военно-воздушные силы

почти $171 млрд на оборонные инициативы.

Сумма, представленная Министерством обороны США распределяется следующим образом: $848,3 млрд - бюджетные средства, еще $113 млрд - дополнительное финансирование, которое должно быть принято отдельным законопроектом.

На что США потратят военный бюджет?

Средства, которые всё еще должны быть одобрены Конгрессом, будут потрачены на следующие оборонные проекты:

$60 млрд на модернизацию ”ядерной триады”: баллистических ракет, авиации и подводных лодок;

$25 млрд в качестве первых инвестиций в проект противоракетной обороны ”Золотой купол”, который инициировал Трамп;

$15 млрд на обеспечение кибербезопасности

$6,5 млрд на не сверхзвуковые боеприпасы

$4,5 млрд на ускорение производства бомбардировщиков B-21

$3,9 млрд на сверхзвуковое оружие

$3 млрд на финансирование истребителя шестого поколения F-47, созданием которого занимается компания Boeing.

Помимо вышеуказанного, в бюджет заложена закупка 47 истребителей F-35 и расходы на БПЛА.

Еще $150 млрд на оборону

Помимо почти триллиона долларов, которые запрашивают Трамп и Пентагон, главы Комитетов вооруженных сил Палаты представителей и Сената предложили собственный план оборонных расходов, предусматривающий выделение дополнительных $150 млрд до 2029 года в том числе на:

улучшение условий для военного персонала;

строительство военных судов

противоракетную оборону

обеспечение цепочек поставок боеприпасов

обеспечение кибербезопасности министерства обороны

засекреченные программы и проекты

улучшение боеспособности Индо-Тихоокеанского командования.

Зачем США такой огромный военный бюджет?

Если оборонный бюджет будет принят, то он станет беспроцентно большим как для США, так и для всего мира. Правда, в пересчете на долю от ВВП, американские военные расходы составят 3,5%, тогда как, например, у России они на текущий год составляют чуть более 6%. В целом, тенденция к увеличению трат на оборону, притом невиданная ранее, прослеживается по всему миру, в том числе среди стран НАТО, Ближнего Востока и Азии. Судя по всему, эпоха мирного урегулирования разногласий уступает место периоду демонстрации военного преимущества.