Зачем США установили плавучий пирс у сектора Газа?

Палестино-израильский конфликт продолжается. Казалось бы, палестинцы Газы в безвыходном положении, но внезапно им на помощь пришли американцы. Что придумали США для облегчения положения сектора Газа и как к этому отнеслись в мире - рассказываем в этом материале.

7 мая 2024 года Израиль взял контроль над палестинской частью КПП ”Рафах” - важнейшего пограничного пункта между Палестиной и Египтом. Именно через него в сектор Газа поступала гуманитарная помощь, однако уже 10 дней граница остается фактически заблокированной, при этом доподлинно неизвестно по чьей инициативе: Израиль обвиняет Египет в блокировке жизненно важной для палестинцев артерии, а Египет в ответ призывает Израиль к ответственности за гуманитарный кризис в Палестине.

США в палестино-израильском конфликте

В течение многих месяцев палестино-израильского конфликта Вашингтон обеспечивает поддержку обеим сторонам: оружие поставляется Израилю, а гуманитарная помощь - Газе. 16 мая Центком (командование ВС США на Ближнем Востоке) отчитался об установке плавучего пирса у одного из пляжей Газы, который будет использоваться для доставки гуманитарной помощи палестинцам. О строительстве пирса президент США Джо Байден распорядился еще в начале марта, когда более 2 млн человек в Газе оказались на грани голода и фактически без доступа к медицинской помощи.

Американский мост в Газу

Плавучий пирс Trident (”Трезубец”) был установлен на одном из пляжей в секторе Газа в рамках совместной операции флота и армии, которая носит название ”Совместная логистика у берега” (Joint Logistics Over-The-Shore, JLOTS). Обычно такие плавучие пирсы армия США использует для высадки военнослужащих и доставки оборудования на берег там, где нет порта или пристани.

Пирс для гуманитарной помощи Газе состоит из двух частей:

плавучей баржи, куда в первую очередь будут доставляться грузы

550-метрового моста, закрепленного на берегу.

Как будет работать гуманитарный мост?

Изначально планировалось, что плавучий пирс будет дополнительной точкой доставки помощи для палестинцев, однако на фоне ограничения работы КПП ”Рафах” - всего 50 грузовиков с помощью смогли попасть в Газу в минувшее воскресенье вместо сотен, которые прибывали в предыдущие недели - в ближайшее время, скорее всего, ”Трезубец” будет единственным вариантом для обеспечения помощи. Центком США сообщил, что по мосту планируется передавать до 500 тонн гуманитарных грузов для Сектора Газа ежедневно.

Доставка гуманитарных грузов в Газу представляет собой довольно сложную задачу, которая будет решаться в несколько этапов:

грузы, собираемые для палестинцев разными странами мира, будут доставляться в порт Ларнака на Кипре;

вся гуманитарная помощь, собранная на Кипре будет проверяться, в том числе израильскими официальными лицами, чтобы избежать необходимости проверки после доставки в Газу;

из Кипра до Газы гуманитарная помощь будет идти не менее 15 часов;

на плавучем мосту помощь будет разгружаться, а затем на грузовиках доставляться к берегу Газы;

распределением помощи в Секторе Газа будут заниматься гуманитарные организации, которые работают в регионе.

Что может пойти не так?

Гуманитарная поддержка Палестины посредством американского плавучего моста сопряжена с целом рядом проблем.

Мост может функционировать только при хороших погодных условиях. Во время шторма передача гуманитарных грузов для Газы будет невозможна. Доставка грузов по плавучему мосту - дорогостоящее предприятие: стоимость работы моста в течение трёх месяцев составит $ 320 млн. Могут возникнуть вопросы с безопасностью подрядчиков, которые будут обслуживать гуманитарные операции. В координации с Израилем необходимо обеспечить безопасность гуманитарных работников, которые будут заниматься распределением помощи среди палестинцев. В прошлом месяце, в частности, в результате израильского удара погибли 7 сотрудников гуманитарной миссии в Газе.

Кто против гуманитарного моста?

Несмотря на то, что в настоящий момент мост ”Трезубец”, на самом деле, необходимое средство для доставки гуманитарной помощи в Газу, в первую очередь, гуманитарные группы его и критикуют: за чрезмерную стоимость, сложность доставки, а также попытку заменить им КПП ”Рафах”. В целом, все сторонники разрешения израильско-палестинского конфликта, в том числе ООН и Лига арабских государств призывают к прекращению огня в Секторе Газа и предотвращению усугубления уже существующей гуманитарной катастрофы в регионе.