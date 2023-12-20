Зачем РГГУ собрал ректоров гуманитарных университетов СНГ?

В Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) прошло заседание координационного совета Форума ректоров гуманитарных университетов и деканов гуманитарных факультетов вузов государств-участников СНГ. О взаимодействии ведущих вузов Содружества "Вестнику Кавказа" в кулуарах форума рассказали их руководители.

Идейные вдохновители форума поставили перед собой цель создания и развития постоянной площадки для обмена опытом между руководителями ведущих гуманитарных вузов стран СНГ, а также для разработки и реализации совместных инновационных проектов в целях достижения нового уровня образовательной, научной и культурной интеграции государств Содружества. Под эгидой форума руководители вузов решают задачи интеграции образовательных программ и образовательного пространства в СНГ.

О сотрудничестве высших учебных заведений государств Содружества "Вестнику Кавказа" рассказали руководители ведущих российских вузов.

Ректор РГГУ Александр Безбородов:

То, что форум проходит в РГГУ, вполне закономерно. Вуз на протяжении длительного времени имеет серьезную научную и образовательную структуру для взаимодействия со странами СНГ. Встреча с молодыми учеными стран СНГ летом 2023 года подтвердила мои слова. Сегодня у молодых ученых вузов, академических институтов стран СНГ огромный интерес к нашему совместному прошлому с точки зрения его методологического осмысления историками и историографами. И это ярчайшим образом подчеркивает перспективность нашей работы. Если наши молодые коллеги будут иметь инфраструктуру, опыт взаимодействия, координацию совместной работы, то у вузовских руководителей, деканов факультетов, директоров институтов, ректоров, президентов вузов появятся огромные возможности и перспективы для развития сотрудничества в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Говоря о контактах РГГУ со странами Южного Кавказа, Александр Безбородов заявил:

У нас налажено взаимодействие с Арменией, с Азербайджаном; в меньшей степени с грузинскими вузами. В Арменией сотрудничество развивается по линии Славянского университета. С Азербайджаном мы поддерживаем регулярные контакты, которые помогают выйти на целый ряд договоренностей, связанных с культурными обменами, академическими обменами.

О сотрудничестве с азербайджанскими вузами "Вестнику Кавказа" рассказал ректор МГИМО Анатолий Торкунов:

У нас прекрасные отношения с университетом АДА, с бывшей дипломатической академией. Мы реализуем несколько совместных программ. В случае Азербайджана более эффективно реализовывать совместные программы на базе нашего университета в Москве и на базе АДА в Баку. То есть об открытии филиала как юридического лица речи пока не идет. Совместные программы с точки зрения организационной, финансовой, логистической намного проще. Потому что для филиала нужно здание, а вузу его построить не под силу самому. Например, в случае с Узбекистаном правительство нам предоставило здание, привело в порядок, а теперь мы всё содержим сами уже без финансовой поддержки правительства. Кстати, ребята, которые учатся в ташкентском филиале, как минимум год проводят в Москве. При этом у нас есть организационная поддержка и доброе отношение руководства Узбекистана.

Говоря о контактах с АДА, Торкунов заметил:

У нас в АДА реализуются программы практико-ориентированные на бизнес. Наши преподаватели выезжают в Баку, а слушатели из Баку приезжают в Москву, чтобы работать с нашими преподавателями. Мы очень довольны сотрудничеством с профессорско-преподавательским составом АДА. Они бывают у нас, читают лекции, целые модули. Это дорога с двусторонним движением. Мне кажется, что сотрудничество надо развивать, используя инструменты совместных программ, и они должны совместно финансироваться.

О планах сотрудничества со странами СНГ рассказал председатель координационного совета Форума ректоров гуманитарных университетов и деканов гуманитарных факультетов СНГ, президент РГГУ Ефим Пивовар:

Следующее заседание Координационного совета форума пройдет в 2025 году. Оно будет приурочено к 80-летию победы. Поэтому очень многие мероприятий будет связано именно с военно-патриотической тематикой. Сейчас проходит мероприятие, посвященное 80-летию освобождения Ленинграда от блокады, потом - 80 лет освобождения советской территории, затем - начало освобождения стран Центральной Европы. А завершаться эта серия мероприятий будет 80-летием победы. Это один из важных лейтмотивов, который мы связываем и с конференциями, и с молодежными форумами, и с публикациями, и с электронными площадками, платформами самого широкого плана, летними школами и летним институтом.

Другим направлением совместной работы Ефим Пивовар назвал совершенствование правовой базы взаимодействия вузов стран СНГ:

Необходимо помогать друг другу с точки зрения получения профессионального образования в тех сферах, которые имеют взаимные интересы. Например, изучение языков и литературы наших стран. Русский язык и литературу мы обеспечиваем силами российских вузов. Но обучение государственным языкам наших стран Содружества также необходимо.

Президент РГГУ также заявил о необходимости обеспечения вузов учебной литературой:

Нужны учебники по истории, культуре, экономике и политике, социальному устройству стран СНГ. Сейчас у нас в печати учебник по Казахстану, вышел учебник по Украине, в печати – по Белоруссии и Армении. Вышел потрясающий сборник документов истории русского и украинского народов. Такие фундаментальные издания, касающиеся истории всех наших стран, надо продолжать издавать. Все форумы молодежного сотрудничества надо максимально расширять: молодежные школы, культурные и спортивные школы, кинофестивали. Это касается и обмена опытом журналистов, включая ”Вестник Кавказа”.