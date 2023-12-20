Вестник Кавказа

В РГГУ представили сборник документов «Об историческом единстве русских и украинцев»

В Москве в Зале учёного совета Российского государственного гуманитарного университета состоялась презентация сборника документов «Об историческом единстве русских и украинцев». Сборник документов был подготовлен РГГУ совместно с Федеральным архивным агентством.

В сборник вошли уникальные исторические свидетельства, относящиеся к различным историческим эпохам. Среди них: новгородские берестяные грамоты XI-XII веков, граффити в соборе Св. Софии в Киеве, фрагменты переписки патриархов, русских царей, иностранных королевских особ, а также множество других ценнейших документов, охватывающих времена Киевской Руси, периода раздробленности, Единого царства и имперской России. 

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