В РГГУ представили сборник документов «Об историческом единстве русских и украинцев»

В Москве в Зале учёного совета Российского государственного гуманитарного университета состоялась презентация сборника документов «Об историческом единстве русских и украинцев». Сборник документов был подготовлен РГГУ совместно с Федеральным архивным агентством.
В сборник вошли уникальные исторические свидетельства, относящиеся к различным историческим эпохам. Среди них: новгородские берестяные грамоты XI-XII веков, граффити в соборе Св. Софии в Киеве, фрагменты переписки патриархов, русских царей, иностранных королевских особ, а также множество других ценнейших документов, охватывающих времена Киевской Руси, периода раздробленности, Единого царства и имперской России.
Читайте нас в Дзен Новости Google News