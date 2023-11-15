Зачем Пашинян собирается в Петербург?

Павел Мартынов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян собирается приехать в Петербург, где в декабре продет заседание Высшего евразийского экономического совета и неформальный саммит СНГ, хотя в последнее время Ереван последовательно игнорировал встречи руководителей постсоветских республик и минимизировал отношения с Москвой.

Мнение о том, что Пашинян приедет в северную столицу хотя бы потому, что на заседании лидеров ЕАЭС председательство в организации должно перейти к Армении, на днях выразил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Действительно экономическое объединение крайне важно для Еревана, получающего от него очевидную выгоду и остро нуждающегося в деньгах.

Интересно, однако, что чем дальше Армения отходит от России в политической сфере, тем ближе Ереван подбирается к Москве в сфере торгово-финансовой. Министр экономики Армении Ваан Керобян располагает данными, согласно которым товарооборот между Москвой и Ереваном в этом году уже увеличился в полтора раза, а в рамках ЕАЭС – почти вполовину.

Показательно, что еще 18 ноября у организаторов петербургских саммитов не было уверенности в том, что Пашинян присоединится к руководителям государств ЕАЭС и СНГ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда говорил, что армянский премьер приглашен на оба мероприятия, но решение об их проведении принималось без участия Пашинина, поэтому непонятно, приедет он или нет. Зато уже через 10 дней в России стали уверенно говорить о том, что армянский премьер-таки "осчастливит" Санкт-Петербург своим визитом.

Что же произошло за эти 10 дней?

Деньги не пахнут

За это время Пашинян не провел ни одной встречи с российскими представителями, зато ежедневно встречался с западными партнерами. Представителям экономических и даже политических структур он жаловался на то, что Азербайджан якобы устроил "этическую чистку" в своем Карабахском экономическом районе и намекал, что Армении нужна помощь в решении "гуманитарных проблем более 100 тысяч вынужденных переселенцев".

Об этом, как под копирку, шла речь на встречах Пашиняна:

18 ноября - с генсеком ОБСЕ Хельгой Шмид;

20 ноября - с канадской парламентской делегацией во главе с сенатором Лео Хусакосом;

20 ноября - с британским министром по делам Европы Лео Докерти;

22 ноября - с парламентским статс-секретарем при министерстве экономического сотрудничества и развития Германии Нильсом Анненом;

23 ноября - с послами Европейского союза и государств-членов ЕС;

24 ноября - с руководителем Службы внешней разведки ФРГ Бруно Калем;

27 ноября - с президентом Азиатского банка развития Масацугу Асакавой…

Несмотря на то, что армянское правительство одобрило предложение о подписании соглашения с Евразийским банком развития “О предоставлении финансового кредита из средств Евразийского фонда стабилизации и развития”, денег пока нет, а обещания расплывчаты.

Так или иначе, сегодня Ереван остро нуждается в финансах и рассчитывает на зарубежных спонсоров. При этом непонятно, нужны ли ему деньги для того, чтобы прокормить народ или для укрепления армии. Армения ведь до сих пор сопротивляется подписанию мирного договора с Азербайджаном, превосходящем ее как в экономическом, так и в военном плане, а потому ищет покровителей. Однако кроме Франции, похоже, никто не готов открыто "вписываться" за Ереван, а потому острая необходимость в финансовых вливаниях сохраняется.

Во многом армянская экономика продолжает поддерживаться за счет реэкспорта и притока человеческого и финансового капитала из РФ, а благодаря свободной торговле в рамках ЕАЭС Армения может улучшить свои экономические показатели. Поэтому, скорее всего, в конце года Никол Пашинян, забыв на время о политических разногласиях, будет активен в российской северной столице.