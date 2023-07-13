Зачем московским архитекторам показали Грозный

Они представили консорциумы, вышедшие в финал конкурса:
- "Студия Артемия Лебедева" (Москва, Россия);
- "Город Поколений" (Москва, Россия);
- "МАСТЕР'C ПЛАН" (Москва, Россия).
Зачем нужен был семинар?
Финалистам, чтобы погрузиться в атмосферу города, нужно было посмотреть объекты, обладающие приоритетом для разработки мастер–плана. Их встречали
- заместитель мэра Грозного Муса Тутуев
- главный архитектор Грозного Алихан Токшаев
- соучредитель Агентства стратегического развития "ЦЕНТР" Сергей Георгиевский.
- специалисты департаментов и комитетов Мэрии Грозного, отвечающие за строительство и архитектуру, жилищную политику, имущественные и земельные отношения.
Установочный семинар для финалистов – рабочий этап любого конкурса, самая динамичная, гипернасыщенная общением фаза. Она дает финалистам возможность увидеть контекст, узнать людей, получить тактильное ощущение городского ландшафта, воздуха, природы. Отличительная особенность конкурса в Грозном – множество объектов, обладающих приоритетом для развития города, всё новое, и сам спрос на развитие служит генератором новой энергии",
— заявил соучредитель агентства "ЦЕНТР" Сергей Георгиевский.
Что показали архитекторам?
- Знакомство началось с панорамной точки на знаковой площадке "Лестница в небеса", давшей импульс обсуждению пространственного развития города, необходимости поиска оптимального варианта трансформации территории, усложнения градостроительной и хозяйственной структуры в целом.
- Следующим пунктом стал пешеходный осмотр природно-рекреационной территории Грозненского моря и обсуждение сценариев культурно-спортивного программирования участков в ее составе.
- При посещении железнодорожного вокзала обсуждались состояние и развитие транспортного каркаса и внешних транспортных связей Грозного. К этой встрече присоединились специалисты департамента экономики, транспорта и муниципального заказа мэрии.
- В обзорную программу были включены посещения площадок жилой застройки, которые дают представление о контексте архитектурно-градостроительной концепции развития города. Архитекторы посетили Аллею Славы, осмотрели ансамбль правительственных зданий и строительный участок нового комплекса жилых и административных сооружений в Висаитовском районов границах улиц Старопромысловского шоссе.
- Группа побывала на территории бывшего ГрозНИИ и нефтяных промыслов, в том числе, осмотрела исторические объекты, включая Английский замок и Голубинский парк.
- Обсуждение перешло в плоскость мероприятий по компенсации накопленного вреда индустриальной добычи и переработки нефти во второй половине XX века, рекультивации утративших свое назначение промышленных земель, сведения к минимуму техногенных экологических рисков в будущем.
- Рабочая программа первого дня официально завершилась поездкой на Театральную площадь, где прошло обсуждение реорганизации системы общественных пространств.
Мы рады, что в составе всех трех команд финалистов присутствуют профильные организации Чеченской Республики. Это камертоны своего рода, они обеспечивают тонкую настройку идей и практическую, не умозрительную, экспертизу, имеющую привязку к конкретному месту и времени
- сказал Георгиевский.
Кого подключили к решению проблем?
Второй день семинара был посвящен координации элементов мастер-плана с приоритетами стратегических документов муниципального и республиканского уровня и реализацией национальных проектов. Тематические совещания по блокам вопросов, включая освоение перспективных отраслей экономики, на системной увязке которых строится мастер-план, прошли в "Точке кипения — Грозный" в формате "круглого стола".
Пространственный блок обсуждался с представителями органов исполнительной власти строительного, архитектурного, ЖКХ и транспортного департаментов Мэрии с участием специалистов республиканских министерств:
- строительства и жилищно-коммунального хозяйства,
- транспорта и связи,
- экономического, территориального развития и торговли.
Встреча по социокультурному блоку прошла с участием специалистов департаментов мэрии и республиканских министерств по направлениям:
- дошкольное образование,
- образование и наука,
- культура,
- здравоохранение,
- молодежная политика,
- занятость и социальное развитие,
- туризм,
- торговля,
- инвестиционная политика.
Экономический блок был представлен специалистами муниципальных департаментов и республиканских министерств по вопросам экономического развития, туризма, инвестиционной политики, перспектив развития инновационного производства. Отдельное внимание было уделено сложившимся предпосылкам для развития креативных индустрий.
Справка:
- Прием заявок на Открытый международный конкурс на разработку мастер-плана Грозного стартовал 29 марта.
- Инициатор конкурса – мэрия Грозного.
- Председатель жюри – глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
- Заместитель председателя – мэр города Грозного Хас-Магомед Кадыров.
- Конкурс проходит при поддержке АО "ДОМ.РФ".
- Оператор конкурса - Агентство стратегического развития "ЦЕНТР".
- Площадь конкурсной территории составляет 360 км².
- Призовой фонд конкурса — 20 миллионов рублей.