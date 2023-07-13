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Зачем московским архитекторам показали Грозный

"Вестник Кавказа"
Зачем московским архитекторам показали Грозный
© Фото: сommons wikimedia
В Грозном провели семинар для финалистов Открытого международного конкурса на разработку мастер-плана чеченской столицы. Туда приехало более полусотни специалистов российских и международных профессиональных организаций в области комплексного развития территорий, городского планирования, архитектуры и проектирования.

Они представили консорциумы, вышедшие в финал конкурса:

  • "Студия Артемия Лебедева" (Москва, Россия);
  • "Город Поколений" (Москва, Россия);
  • "МАСТЕР'C ПЛАН" (Москва, Россия).

Зачем нужен был семинар?

Финалистам, чтобы погрузиться в атмосферу города, нужно было посмотреть объекты, обладающие приоритетом для разработки мастер–плана. Их встречали

  • заместитель мэра Грозного Муса Тутуев
  • главный архитектор Грозного Алихан Токшаев
  • соучредитель Агентства стратегического развития "ЦЕНТР" Сергей Георгиевский.
  • специалисты департаментов и комитетов Мэрии Грозного, отвечающие за строительство и архитектуру, жилищную политику, имущественные и земельные отношения.

Установочный семинар для финалистов – рабочий этап любого конкурса, самая динамичная, гипернасыщенная общением фаза. Она дает финалистам возможность увидеть контекст, узнать людей, получить тактильное ощущение  городского ландшафта, воздуха, природы. Отличительная особенность конкурса в Грозном –  множество объектов, обладающих приоритетом для развития города, всё новое, и сам спрос на развитие служит генератором новой энергии",

— заявил соучредитель агентства "ЦЕНТР" Сергей Георгиевский.

Что показали архитекторам?

  1. Знакомство началось с панорамной точки на знаковой площадке "Лестница в небеса", давшей импульс обсуждению пространственного развития города, необходимости поиска оптимального варианта трансформации территории, усложнения градостроительной и хозяйственной структуры в целом.
  2. Следующим пунктом стал пешеходный осмотр природно-рекреационной территории Грозненского моря и обсуждение сценариев культурно-спортивного программирования участков в ее составе.
  3. При посещении железнодорожного вокзала обсуждались состояние и развитие транспортного каркаса и внешних транспортных связей Грозного. К этой встрече присоединились специалисты департамента экономики, транспорта и муниципального заказа мэрии.
  4. В обзорную программу были включены посещения площадок жилой застройки, которые дают представление о контексте архитектурно-градостроительной концепции развития города. Архитекторы посетили Аллею Славы, осмотрели ансамбль правительственных зданий и строительный участок нового комплекса жилых и административных сооружений в Висаитовском районов границах улиц Старопромысловского шоссе. 
  5. Группа побывала на территории бывшего ГрозНИИ и нефтяных промыслов, в том числе, осмотрела исторические объекты, включая Английский замок и Голубинский парк.
  6. Обсуждение перешло в плоскость мероприятий по компенсации накопленного вреда индустриальной добычи и переработки нефти во второй половине XX века, рекультивации утративших свое назначение промышленных земель, сведения к минимуму техногенных экологических рисков в будущем.
  7. Рабочая программа первого дня официально завершилась поездкой на Театральную площадь, где прошло обсуждение реорганизации системы общественных пространств.

Мы рады, что в составе всех трех команд финалистов присутствуют профильные организации Чеченской Республики. Это камертоны своего рода, они обеспечивают тонкую настройку идей и практическую, не умозрительную, экспертизу, имеющую привязку к конкретному месту и времени

- сказал Георгиевский.

Кого подключили к решению проблем?

Второй день семинара был посвящен координации элементов мастер-плана с приоритетами стратегических документов муниципального и республиканского уровня и реализацией национальных проектов. Тематические совещания по блокам вопросов, включая освоение перспективных отраслей экономики, на системной увязке которых строится мастер-план, прошли в "Точке кипения — Грозный" в формате "круглого стола".

Пространственный блок обсуждался с представителями органов исполнительной власти строительного, архитектурного, ЖКХ и транспортного департаментов Мэрии с участием специалистов республиканских министерств:

  • строительства и жилищно-коммунального хозяйства,
  • транспорта и связи,
  • экономического, территориального развития и торговли.

Встреча по социокультурному блоку прошла с участием специалистов департаментов мэрии и республиканских министерств по направлениям:

  • дошкольное образование,
  • образование и наука,
  • культура,
  • здравоохранение,
  • молодежная политика,
  • занятость и социальное развитие,
  • туризм,
  • торговля,
  • инвестиционная политика.

Экономический блок был представлен специалистами муниципальных департаментов и республиканских министерств по вопросам экономического развития, туризма, инвестиционной политики, перспектив развития инновационного производства. Отдельное внимание было уделено сложившимся предпосылкам для развития креативных индустрий.

Справка:

  • Прием заявок на Открытый международный конкурс на разработку мастер-плана Грозного стартовал 29 марта.
  • Инициатор конкурса – мэрия Грозного.
  • Председатель жюри – глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
  • Заместитель председателя – мэр города Грозного Хас-Магомед Кадыров.
  • Конкурс проходит при поддержке АО "ДОМ.РФ".
  • Оператор конкурса - Агентство стратегического развития "ЦЕНТР".
  • Площадь конкурсной территории составляет 360 км².
  • Призовой фонд конкурса — 20 миллионов рублей.

 

Кто борется с Артемием Лебедевым за разработку мастер-плана Грозного

Кто борется с Артемием Лебедевым за разработку мастер-плана Грозного

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