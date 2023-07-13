Зачем московским архитекторам показали Грозный

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В Грозном провели семинар для финалистов Открытого международного конкурса на разработку мастер-плана чеченской столицы. Туда приехало более полусотни специалистов российских и международных профессиональных организаций в области комплексного развития территорий, городского планирования, архитектуры и проектирования.

Они представили консорциумы, вышедшие в финал конкурса:

Зачем нужен был семинар?

Финалистам, чтобы погрузиться в атмосферу города, нужно было посмотреть объекты, обладающие приоритетом для разработки мастер–плана. Их встречали

заместитель мэра Грозного Муса Тутуев

главный архитектор Грозного Алихан Токшаев

соучредитель Агентства стратегического развития "ЦЕНТР" Сергей Георгиевский.

специалисты департаментов и комитетов Мэрии Грозного, отвечающие за строительство и архитектуру, жилищную политику, имущественные и земельные отношения.

Установочный семинар для финалистов – рабочий этап любого конкурса, самая динамичная, гипернасыщенная общением фаза. Она дает финалистам возможность увидеть контекст, узнать людей, получить тактильное ощущение городского ландшафта, воздуха, природы. Отличительная особенность конкурса в Грозном – множество объектов, обладающих приоритетом для развития города, всё новое, и сам спрос на развитие служит генератором новой энергии",

— заявил соучредитель агентства "ЦЕНТР" Сергей Георгиевский.

Что показали архитекторам?

Знакомство началось с панорамной точки на знаковой площадке "Лестница в небеса", давшей импульс обсуждению пространственного развития города, необходимости поиска оптимального варианта трансформации территории, усложнения градостроительной и хозяйственной структуры в целом. Следующим пунктом стал пешеходный осмотр природно-рекреационной территории Грозненского моря и обсуждение сценариев культурно-спортивного программирования участков в ее составе. При посещении железнодорожного вокзала обсуждались состояние и развитие транспортного каркаса и внешних транспортных связей Грозного. К этой встрече присоединились специалисты департамента экономики, транспорта и муниципального заказа мэрии. В обзорную программу были включены посещения площадок жилой застройки, которые дают представление о контексте архитектурно-градостроительной концепции развития города. Архитекторы посетили Аллею Славы, осмотрели ансамбль правительственных зданий и строительный участок нового комплекса жилых и административных сооружений в Висаитовском районов границах улиц Старопромысловского шоссе. Группа побывала на территории бывшего ГрозНИИ и нефтяных промыслов, в том числе, осмотрела исторические объекты, включая Английский замок и Голубинский парк. Обсуждение перешло в плоскость мероприятий по компенсации накопленного вреда индустриальной добычи и переработки нефти во второй половине XX века, рекультивации утративших свое назначение промышленных земель, сведения к минимуму техногенных экологических рисков в будущем. Рабочая программа первого дня официально завершилась поездкой на Театральную площадь, где прошло обсуждение реорганизации системы общественных пространств.

Мы рады, что в составе всех трех команд финалистов присутствуют профильные организации Чеченской Республики. Это камертоны своего рода, они обеспечивают тонкую настройку идей и практическую, не умозрительную, экспертизу, имеющую привязку к конкретному месту и времени

- сказал Георгиевский.

Кого подключили к решению проблем?

Второй день семинара был посвящен координации элементов мастер-плана с приоритетами стратегических документов муниципального и республиканского уровня и реализацией национальных проектов. Тематические совещания по блокам вопросов, включая освоение перспективных отраслей экономики, на системной увязке которых строится мастер-план, прошли в "Точке кипения — Грозный" в формате "круглого стола".

Пространственный блок обсуждался с представителями органов исполнительной власти строительного, архитектурного, ЖКХ и транспортного департаментов Мэрии с участием специалистов республиканских министерств:

строительства и жилищно-коммунального хозяйства,

транспорта и связи,

экономического, территориального развития и торговли.

Встреча по социокультурному блоку прошла с участием специалистов департаментов мэрии и республиканских министерств по направлениям:

дошкольное образование,

образование и наука,

культура,

здравоохранение,

молодежная политика,

занятость и социальное развитие,

туризм,

торговля,

инвестиционная политика.

Экономический блок был представлен специалистами муниципальных департаментов и республиканских министерств по вопросам экономического развития, туризма, инвестиционной политики, перспектив развития инновационного производства. Отдельное внимание было уделено сложившимся предпосылкам для развития креативных индустрий.

Справка:

Прием заявок на Открытый международный конкурс на разработку мастер-плана Грозного стартовал 29 марта.

Инициатор конкурса – мэрия Грозного.

Председатель жюри – глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Заместитель председателя – мэр города Грозного Хас-Магомед Кадыров.

Конкурс проходит при поддержке АО "ДОМ.РФ".

Оператор конкурса - Агентство стратегического развития "ЦЕНТР".

Площадь конкурсной территории составляет 360 км².

Призовой фонд конкурса — 20 миллионов рублей.