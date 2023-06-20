Заброшенный Алаверди

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Город-завод был известен благодаря построенному в 1950-е крупному медно-химическому комбинату, превратившему Алаверди в один из центров медной промышленности. Закрытие градообразующего предприятия привело к гибели промышленного гиганта, превратив его в объект исследования любителей экстремального туризма.

Алаверди (в переводе - дар Бога) – городок в Лорийской области Армении, расположенный в живописном ущелье Дебед вдоль одноименной речки. Жители городка работали на комбинате, за что их называли "медные люди".

Медеплавильный комбинат. (Охраняется)

Главное промышленное предприятие города остановилось около десяти лет назад. После этого предпринимались многочисленные попытки перепрофилировать цеха комбината, однако все они предусматривали значительный и дорогостоящий демонтаж.

Что было?

Медно-химический комбинат Алаверди был основан в 1957 году. Добытая и обогащенная руда Ахталы и Шамлуга доставлялась сюда на переработку и последующую переплавку по железной дороге. Энергетическая безопасность предприятия осуществлялась благодаря мощностям Дзорагетской ГЭС. Благодаря высоким темпам производства, к 1969 году завод стал лидирующим поставщиком сырья для изготовления медного кабеля и комплектующих запчастей для электрооборудования по всей Армении. Правда, производство считалось вредным, поскольку технологии того времени практически не предусматривали каких-либо экологических ограничений. Однако работа на комбинате считалась престижной и способствовала открытию в 1972 году в Алаверди филиала столичного горно-металлургического института.

Что стало?

Производство меди постепенно остановилось с распадом Советского Союза. Закрытие рудников Ахталы привело к тому, что часть цехов перестала функционировать ещё в 1990-е. Приватизация комбината не смогла улучшить его финансовое положение и привела к значительным сокращениям. Окончательно всё было оставлено по причине несоответствия нормам современного законодательства в области здравоохранения.

Попасть в цеха непросто, поскольку территория охраняется, хотя производственные помещения стоят без окон и дверей. В корпусах разбросаны куски метла и арматуры, на стенах толстый слой копоти. Однако не это самое невыносимое на территории промзоны. Завод занимался плавлением металлов и химическим производством, поэтому до сих пор там ощущается резкий запах, который едва ли выветрится ближайшие годы.

Посещая заброшенный комбинат, сложно представить, как "медные люди" долгие годы работали в подобных условиях.

Дом связи. (Охраняется)

На одной из центральных улиц Алаверди стоит монументальное здание, некогда служившее главным почтовым и переговорным пунктом в котором люди могли связаться с родными и близкими из других городов.

Что было?

Строительство дома совпало с вводом медно-химического комбината. Архитектурно сооружение напоминало здание Народного комиссариата АрмССР (ныне Дом правительства Армении) на главной площади Еревана, повторяя столичный стиль. Но поскольку мэрия города располагалась по другому адресу, а переезд не планировался, было принято решение передать здание в ведение Министерства связи. Кроме того, Алаверди на рубеже 1950-1960-х был динамично развивающимся городом с населением 25 тыс. человек. Сюда приезжали специалисты горной, металлургической и текстильной промышленности из других городов, поэтому возникла необходимость в строительстве пункта междугородней связи.

Что стало?

Судьба Дома связи одна из самых таинственных в Алаверди. Здание стало приходить в запустение в начале нулевых, однако западное крыло было приватизировано и переоборудовано под отель. Восточное крыло осталось заброшенным и резко контрастирует с апартаментами отеля, так как пустые помещения лишены окон. Массивная башня, ранее находившаяся в ведении заводоуправления, известная как гостиница "Алаверди", одиноко возвышается над дорогой перед домом и служит основой для крепления рекламных баннеров. Кажется, что здание выгорело изнутри, однако это не так, хотя в ясную погоду внутри темно. Что осталось внутри гостиницы и заброшенного крыла неизвестно, поскольку незаметно пробраться в заколоченные двери и окна цокольных этажей невозможно.

Канатная дорога. (Не охраняется)

Поскольку Алаверди находится в ущелье, встал вопрос об оптимизации общественного транспорта.

Что было?

Крупное промышленное предприятие, расположенное практически в центре города способствовало тому, что в Алаверди был построен типовой фуникулер, торжественное открытие которого состоялось 16 июня 1977 года. Дорога протяженностью 500 метров связала проходную медно-химического комбината со спальным районом Сараарт-Санаин и включала две станции, верхнюю и нижнюю. Ежедневно фуникулером пользовалось до 900 человек, порой ожидая очереди.

Что стало?

Хотя канатная дорога в Алаверди остановилась, ее можно назвать долгожителем. До повреждения 2014 года фуникулер функционировал исправно, хоть и не работал как раньше с 7:30 до 00:30. Расписание следования вагонов было строго привязано к графику работы комбината. После ремонта дорога проработала до 1 марта 2016 года, а затем была окончательно остановлена ввиду значительного износа подвижных элементов конструкции.

Сейчас фуникулер выглядит относительно бодро, помещения станций чисты, однако кое-где присутствует бытовой мусор. Одинокий вагончик в хорошем состоянии висит на середине дороги во избежание кражи.